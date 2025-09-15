Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam KYK yurt yedek yerleştirmeleri başladı! KYK yedek yurt sırası nedir?

        GSB tarafından KYK yurt yedek yerleştirmeleri başladı. Yedek sırasındaki öğrenciler, boş kalan kontenjanlar doğrultusunda yurtlara yerleştirilecek. Yedek sırasındaki öğrenciler, boş kontenjanlar doğrultusunda yerleştirme işlemleri gerçekleştirildikçe sonuçları takip etmeli ve belirlenen tarihlerde sisteme giriş yaparak yerleşip yerleşmediklerini kontrol etmelidirler.

        Kaynak
        Giriş: 15.09.2025 - 11:07 Güncelleme: 15.09.2025 - 11:07
        15 Eylül’de GSB tarafından KYK yurt yedek yerleştirmelerinin başladığı açıklandı. Yedek sırası, asıl yerleşim listesine giremeyen öğrencilerin yurtlara yerleşebilmesi için belirli bir sıralama dahilinde beklemeleri gerektiği anlamına geliyor. İşte detaylar

        KYK YURT YEDEK BAŞVURULARI BAŞLADI

        Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından KYK yurt yedek başvurularının başladığı bildirildi.

        KYK YURT YEDEK SIRASI NE DEMEK?

        Yedek sırası, öğrenci tercihlerine göre boşalan yerler ve yurt kontenjanı doğrultusunda yerleştirme sürecinin ilerlemesini sağlar. Ancak, bu sürecin ne zaman tamamlanacağı konusunda kesin bir tarih verilmez.

        Yedek öğrencilerin yerleştirilmesi, genellikle kontenjanlarda oluşan değişiklikler ve iptaller sonucu yapılır. Yedek sırasındaki öğrenciler, yerleşebilecekleri kontenjanların boşalmasına bağlı olarak aşamalı şekilde yerleştirilecektir. Bu süreç, her yıl olduğu gibi yurt başvurularındaki yoğunluk ve kontenjan durumuna göre farklılık gösterebilir.

        KYK YEDEK SIRASI NEREDEN BAKILIR, KONTROL EDİLİR?

        Başvuru sonuçlarında yedek sırada yer alan öğrenciler, bakanlık tarafından belirlenen tarihlerde yapılacak yedek alım sonuçlarını takip etmelidir. Yedek sırasındaki öğrenciler, yerleştirme sürecine dair gelişmeleri https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama

        adresinden öğrenebilirler. Yedek sırasındaki öğrenciler, boş kontenjanlar doğrultusunda yerleştirme işlemleri gerçekleştirildikçe sonuçları takip etmeli ve belirlenen tarihlerde sisteme giriş yaparak yerleşip yerleşmediklerini kontrol etmelidirler.

