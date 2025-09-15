2025 KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

2025-2026 eğitim yılı için KYK yurtlarının ne zaman açılacağı henüz bilinmiyor. Ancak 2024 senesinde, öğrenciler 16 Eylül itibarıyla yurtlarda kalmaya başladı. Üniversitenin akademik takvimi gereği dersleri daha önce başlayan öğrenciler ise 13 Eylül’den itibaren yurtta barınma talebinde bulunabildi.