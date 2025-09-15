Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem KYK yurtları ne zaman açılacak, öğrenciler ne zaman yurtlarda kalmaya başlayacak? 2025-2026 KYK yurt açılış tarihi belli mi?

        KYK yurtları ne zaman açılacak, öğrenciler ne zaman yurtlarda kalmaya başlayabilir?

        GSB yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından KYK yurt kayıt süreci 13 Eylül itibarıyla tamamlandı. Yeni eğitim dönemi için hazırlıklar sürerken, özellikle farklı şehirlerde üniversite hayatına başlayacak öğrenciler yurtların açılış gününü araştırıyor. Peki, 2025 GSB yurtları ne zaman açılacak? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.09.2025 - 16:06 Güncelleme: 15.09.2025 - 16:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        GSB yurt başvuru sonuçlarının duyurulmasının ardından kayıt süreci de tamamlandı. Yeni eğitim yılına yönelik hazırlıklar hızla sürerken, özellikle farklı şehirlerde üniversite okuyacak gençler, yurtların açılış tarihini merak ediyor. Peki, 2025-2026 KYK yurtları hangi tarihte hizmete başlayacak? İşte ayrıntılar...

        2

        KYK YURT SONUÇLARI AÇIKLANDI

        Gençlik ve Spor Bakanı (GSB) Osman Aşkın Bak, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 2025-2026 akademik yılında üniversitelerin örgün eğitim programlarına ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler ile ara sınıf öğrencileri için yurt başvurularının sonuçlandığını belirtti.

        GSB yurt başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açıldı. Aşağıdaki linkten yurt başvuru sonucunuzu öğrenebilirsiniz.

        E-DEVLET GSB YURT BAŞVURU SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        2025 KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

        2025-2026 eğitim yılı için KYK yurtlarının ne zaman açılacağı henüz bilinmiyor. Ancak 2024 senesinde, öğrenciler 16 Eylül itibarıyla yurtlarda kalmaya başladı. Üniversitenin akademik takvimi gereği dersleri daha önce başlayan öğrenciler ise 13 Eylül’den itibaren yurtta barınma talebinde bulunabildi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP'nin kurultay davası 24 Ekim'e ertelendi
        CHP'nin kurultay davası 24 Ekim'e ertelendi
        Fenerbahçe'den Kulüpler Birliği kararı!
        Fenerbahçe'den Kulüpler Birliği kararı!
        Togg T10F satışa çıktı
        Togg T10F satışa çıktı
        Can Holding soruşturmasında 5 şüpheli adliyede
        Can Holding soruşturmasında 5 şüpheli adliyede
        Uzun namlulu silahla taramışlar! Anne, baba ve 2 çocuk yan yana gömüldü!
        Uzun namlulu silahla taramışlar! Anne, baba ve 2 çocuk yan yana gömüldü!
        İsrail ve ABD arasında kritik görüşme
        İsrail ve ABD arasında kritik görüşme
        Avrupa basınının gündemi 12 Dev Adam!
        Avrupa basınının gündemi 12 Dev Adam!
        Milyonların kültür yolculuğu
        Milyonların kültür yolculuğu
        Gol iptali doğru mu?, Top çizgiyi geçti mi?
        Gol iptali doğru mu?, Top çizgiyi geçti mi?
        Didem Arslanoğlu ile Para ve Ötesi Habertürk TV'de
        Didem Arslanoğlu ile Para ve Ötesi Habertürk TV'de
        Arkadaşına kartını verdi, başına gelmeyen kalmadı!
        Arkadaşına kartını verdi, başına gelmeyen kalmadı!
        Trenler Haydarpaşa'da kültür ve sanatla buluşacak
        Trenler Haydarpaşa'da kültür ve sanatla buluşacak
        Restorana alınmayınca arkadaşını öldürdü! İfadesi dehşete düşürdü!
        Restorana alınmayınca arkadaşını öldürdü! İfadesi dehşete düşürdü!
        İkinci emeklilik nasıl olacak?
        İkinci emeklilik nasıl olacak?
        En genç Emmy kazanan isim!
        En genç Emmy kazanan isim!
        "Direkler engel oldu"
        "Direkler engel oldu"
        15-21 Eylül haftalık burç yorumları
        15-21 Eylül haftalık burç yorumları
        Sevgiliyle güz gezmesi
        Sevgiliyle güz gezmesi
        İş değiştirenler dikkat!
        İş değiştirenler dikkat!