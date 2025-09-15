KYK yurtları ne zaman açılacak, öğrenciler ne zaman yurtlarda kalmaya başlayabilir?
GSB yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından KYK yurt kayıt süreci 13 Eylül itibarıyla tamamlandı. Yeni eğitim dönemi için hazırlıklar sürerken, özellikle farklı şehirlerde üniversite hayatına başlayacak öğrenciler yurtların açılış gününü araştırıyor. Peki, 2025 GSB yurtları ne zaman açılacak? İşte detaylar...
KYK YURT SONUÇLARI AÇIKLANDI
Gençlik ve Spor Bakanı (GSB) Osman Aşkın Bak, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 2025-2026 akademik yılında üniversitelerin örgün eğitim programlarına ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler ile ara sınıf öğrencileri için yurt başvurularının sonuçlandığını belirtti.
GSB yurt başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açıldı. Aşağıdaki linkten yurt başvuru sonucunuzu öğrenebilirsiniz.
2025 KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILACAK?
2025-2026 eğitim yılı için KYK yurtlarının ne zaman açılacağı henüz bilinmiyor. Ancak 2024 senesinde, öğrenciler 16 Eylül itibarıyla yurtlarda kalmaya başladı. Üniversitenin akademik takvimi gereği dersleri daha önce başlayan öğrenciler ise 13 Eylül’den itibaren yurtta barınma talebinde bulunabildi.