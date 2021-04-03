beIN SPORTS'un haberine göre PSG'nin genç süperstarı Kylian Mbappe, kendine Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'den daha iyi olduğunu söyleyerek motive olduğunu söyledi.

22 yaşındaki golcü, RMC Sport'a yaptığı açıklamada egosunu kendi beslediğini açıkladı. "Zor durumda olduğunuzda kendinizden başka kimse sizi zorlamayacak" diyen Mbappe, "O yüzden dağları devirebileceğine kendi kendini ikna etmelisin" şeklinde konuştu.

Futbol hayatıyla ilgili bir sırrını paylaşan Mbappe, şu ifadeleri kullandı:

"Sahaya çıktığımda her zaman en iyi olduğumu düşünüyor, kendime en iyisi olduğumu söylüyorum. Messi ve Ronaldo benden daha iyi oyuncular ve benden bir milyar daha fazla şey yaptılar. Ancak her zaman kendime onlardan iyi olduğumu söylüyorum. Bu şekilde elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum"

22 yaşındaki Mbappe, profesyonel kariyerine 150 gol ve 10 kupa sığdırdı.