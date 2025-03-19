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        Haberler Spor Futbol Kylian Mbappe'den Dembele'ye övgü - Futbol Haberleri

        Kylian Mbappe'den Dembele'ye övgü

        Fransız yıldız Kylian Mbappe, PSG'de top koşturan Ousmane Dembele'yle ilgili övgü dolu sözler sarf etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2025 - 00:00 Güncelleme: 19.03.2025 - 00:00
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        Kylian Mbappe'den Dembele'ye övgü!
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        Real Madrid'in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, yakın arkadaşı Ousmane Dembele'nin gösterdiği performansı övdü.

        KYLİAN MBAPPE'DEN DEMBELE'YE ÖVGÜ

        Dembele'ye destek veren Mbappe, "Dembele, böyle oynadığı ve bu performansı gösterdiği için mutluyum. Gol atamadığı zamanlarda bile her zaman onun dünyanın en iyi oyuncularından biri olduğunu söyledim. Bunun için çok çalıştı. Umarım bu performansına devam eder." dedi.

        PSG'de bu sezon 37 maçta süre bulan Dembele, 30 gol attı ve 6 asist yaptı.

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