Ancak 26 yaşındaki makyaj sanatçısının ailesi, Rauda'nın beyin ameliyatı için gerekli olan 120 bin doları ödeyemeyeceklerini açıklayarak bir yardım kampanyası başlattı.

Kylie Jenner ise kampanyaya 5 bin dolar ile dahil oldu ve 'bağış' çağrısında bulundu.