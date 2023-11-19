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        Haberler Spor Basketbol NBA Kyrie Irving, basın toplantısına Filistin kefiyesiyle çıktı - Basketbol Haberleri

        Kyrie Irving, basın toplantısına Filistin kefiyesiyle çıktı

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynayan Avustralya asıllı Amerikalı basketbolcu Kyrie Irving, Filistin halkıyla dayanışma amacıyla Filistin kefiyesi giydi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 21:31 Güncelleme: 19.11.2023 - 21:31
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        Irving'ten Filistin'e destek
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        NBA takımlarından Dallas Mavericks'te forma giyen yıldız basketbolcu, Milwaukee Bucks karşılaşmasının ardından düzenlenen basın toplantısına Filistin kefiyesiyle çıktı.

        Milwaukee Bucks'in Dallas Mavericks'i 132-125 yendiği maçta Mavericks'te Irving 39 sayı, 6 asist ve 4 ribaunt kaydetmişti.

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