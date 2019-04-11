Kuzgun 10. yeni bölüm fragmanı dizinin dün akşam yayınlanan bölümünün ardından merak konusu oldu. Dila ile Kuzgun evlendi, Bora'nın planı için Şermin Meryem, Kartal ve Kumru'yu düğüne çağırdı. Düğüne giden Kumru'nun aklında Bilgin eviyle ilgili yeni bilgiler edinmek vardı. Bu yüzden bir dinleme cihazı yerleştirdi. Bu sırda Kumru'nun haberi Şeref'i aslında Bora'nın öldürdüğünü ortaya çıkardı. Bu haber Kuzgun ile Kumru'un arasındaki buzları eritti. Kuzgun ile Dila Behram'dan icazeti aldı. Ancak Behram'ın istediği bunun gerçek bir evlilik olması. Bora ise Kuzgun'a iyice bilendi ve kanlı bir planı devreye soktu. Ancak kurşunların hedefi Dila oldu. Kuzgun 9. son bölüm özeti ve 10. yeni bölüm fragmanına dair detaylar haberimizde.

KUZGUN 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuzgun yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanına dair detaylar geldikçe ayrıntılar haberlerimizde olacak.

KUZGUN 9. SON BÖLÜM ÖZETİ

Kuzgun ve Dila ölümle yüz yüze!

Dila nikah sonrası, her şeye rağmen Kuzgun’la evlendiği için hırslıdır. Cihan depoya baskın yapıldığını ve Kartal’ın da orada olduğunu Kuzgun’a söyler. Kartal için endişelenen Kuzgun, soluğu Meryem’in kapısında alır. Teo’yu vurmuş olmanın şokunu üzerinden atamayan, pişmanlıklarıyla başbaşa kalan Kartal, ağır bir yıkım yaşamaktadır. Dila, babası Rıfat’a gider ve ona, Kuzgun’la evlendiğini söyler. Rıfat, Dila’ya çok sert tepki verir.

Dila, Kuzgun’la evlendiğini ailesine de açıklar. Haber evde bomba etkisi yaratır ve Kuzgun ile Ali arasında gerilimi yüksek bir kavga yaşanır. Kudret’in bir planı vardır ve Dila’dan düğün yapmasını ister. Bora’nın yönlendirmesi ile Şermin; Meryem, Kartal ve Kumru’yu da düğüne davet eder. Bora ve Şermin’in gerçek niyetleri ise bambaşkadır. Düğün günü gelir. Kuzgun, gelinlikle gördüğü Dila’nın etkisinden hemen çıkamaz. Dila ile Kuzgun için duygularını bastırmak giderek zorlaşacaktır. Kuzgun ve Dila’yı düğünden sonra ise zor bir oyun beklemektedir. Zira, aynı evde yaşayacak ve gerçek bir evlilik yapmış gibi görünmeye çalışacaklardır. Kumru, Bora’nın sırrını araştırmaya devam eder ve gerçeğe adım adım yaklaşır.

Kuzgun ile Dila istenileni yapmış, Behram’dan icazet almayı beklemektedir. Derviş, girdikleri dünyanın gerçeklerini onlara tüm çıplaklığı ile bir kez daha hatırlatır. Kuzgun’un hayatının değdiği herkesi hedefine alan acımasız bir saldırı planı devreye girer.

Kuzgun ve Dila’nın yanı sıra, ailelerinden birçok kişinin olduğu sırada silahlar patlar. Kuzgun ‘Dila’yı, Dila ‘Kuzgun’u kurtarmak için hamle yaptığında, biri kurşunların hedefinde kalacaktır.