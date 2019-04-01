La Casa de Papel yeni sezon tarihi Netflix Türkiye'nin YouTube kanalı üzerinden yayınlanan fragman ile açıklandı. En son 2. sezonuyla tüm dünyada fırtınalar estiren La Casa de Papel'de neler olacağı büyük merak konusu. La Casa de Papel'in yeni sezonuna dair detaylar haberimizde.

LA CASA DE PAPEL 3. YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Netflix Türkiye'nin YouTube kanalı üzerinden yayınlanan fragmanda La Casa de Papel'in 3. sezon bölümleriyle 19 Temmuz 2019 Cuma günü izleyici ile buluşacağı açıklandı. İşte La Casa de Papel'in o fragmanı...

LA CASA DE PAPEL'İN YENİ SEZON FRAGMANI

LA CASA DE PAPEL’İN YENİ SEZONUNDA BERLİN OLACAK MI?

Dizinin Ocak ayında yeni sezonla ilgili sızan görüntülerde Berlin karakteri de Profesör ile birlikte görüldü. Sahneleri izleyenler, dizinin daha önce gösterilmeyen geçmişine dair sahnelerinin çekildiğini, ikilinin de henüz banka soygununu planlamadan önce görüldükleri sahnede bir araya geldikleri yönünde yorumlar yaptı.

Başka bir iddia ise; Yeni sezonda Profesör'ün rüyasında Berlin'i görmesiydi.

Sosyal medyada konuşulan başka bir söylenti ise; Berlin'in yeni sezonda Florance adıyla diziye dahil olacağı...

LA CASA DE PAPEL OYUNCULARI VE DİZİDEKİ İSİMLERİ

Úrsula Corberó – Tokyo

Itziar Ituño – Raquel Murillo

Álvaro Morte – Profesör

Pedro Alonso – Berlin

Alba Flores – Nairobi

Roberto García Ruiz- Oslo

Paco Tous – Moskova

Jaime Lorente – Denver

Miguel Herrán – Rio

Darko Peric – Helsinki

Kiti Mánver – Raquel’in Annesi

Enrique Arce – Arturo Román

María Pedraza – Alison Parker

Anna Gras – Mercedes

Fernando Soto – Ángel

Juan Fernández – Coronel Prieto

Fran Morcillo – Pablo

Esther Acebo – Mónica Gaztambide

Clara Alvarado – Ariadna

Mario de la Rosa – Suárez