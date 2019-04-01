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La Casa de Papel yeni sezon tarihi Netflix Türkiye'nin YouTube kanalı üzerinden yayınlanan fragman ile açıklandı. En son 2. sezonuyla tüm dünyada fırtınalar estiren La Casa de Papel'de neler olacağı büyük merak konusu. La Casa de Papel'in yeni sezonuna dair detaylar haberimizde.
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Netflix Türkiye'nin YouTube kanalı üzerinden yayınlanan fragmanda La Casa de Papel'in 3. sezon bölümleriyle 19 Temmuz 2019 Cuma günü izleyici ile buluşacağı açıklandı. İşte La Casa de Papel'in o fragmanı...
LA CASA DE PAPEL'İN YENİ SEZON FRAGMANI
LA CASA DE PAPEL’İN YENİ SEZONUNDA BERLİN OLACAK MI?
Dizinin Ocak ayında yeni sezonla ilgili sızan görüntülerde Berlin karakteri de Profesör ile birlikte görüldü. Sahneleri izleyenler, dizinin daha önce gösterilmeyen geçmişine dair sahnelerinin çekildiğini, ikilinin de henüz banka soygununu planlamadan önce görüldükleri sahnede bir araya geldikleri yönünde yorumlar yaptı.
Başka bir iddia ise; Yeni sezonda Profesör'ün rüyasında Berlin'i görmesiydi.
Sosyal medyada konuşulan başka bir söylenti ise; Berlin'in yeni sezonda Florance adıyla diziye dahil olacağı...
LA CASA DE PAPEL OYUNCULARI VE DİZİDEKİ İSİMLERİ
Úrsula Corberó – Tokyo
Itziar Ituño – Raquel Murillo
Álvaro Morte – Profesör
Pedro Alonso – Berlin
Alba Flores – Nairobi
Roberto García Ruiz- Oslo
Paco Tous – Moskova
Jaime Lorente – Denver
Miguel Herrán – Rio
Darko Peric – Helsinki
Kiti Mánver – Raquel’in Annesi
Enrique Arce – Arturo Román
María Pedraza – Alison Parker
Anna Gras – Mercedes
Fernando Soto – Ángel
Juan Fernández – Coronel Prieto
Fran Morcillo – Pablo
Esther Acebo – Mónica Gaztambide
Clara Alvarado – Ariadna
Mario de la Rosa – Suárez
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