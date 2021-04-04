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La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlıyor? Netflix La Casa De Papel 5. sezon tarihi açıklandı mı?

Son dönemin en dikkat çeken dizilerinden biri olan İspanyol yapımı La Casa De Papel dizisinin 5. sezonu için heyecan dorukta. Dizinin yapımcısı Netflix, 5. sezonuyla birlikte La Casa De Papel'in final yapacağını açıkladı. Peki büyük bir merakla beklenen La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak?

La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlıyor? Netflix La Casa De Papel 5. sezon tarihi açıklandı mı?

Netflix'in her sezonu ayrı bir merakla takip edilen fenomen dizisi La Casa De Papel'in 5. sezonu için heyecan dorukta. Dizinin hayranları büyük bir heyecanla La Casa De Papel 5. sezon ne zaman, hangi tarihte başlıyor sorularının cevaplarını arıyor. İşte detaylar...

LA CASA DE PAPEL 5. SEZON NE ZAMAN?

Profesör olarak tanıdığımız Mario Urbaneja'nın başrolünde olduğu La Casa De Papel'in yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Dizinin 5. sezonu ile final yapacağı öğrenildi. Ancak yeni sezon başlangıç tarihi ile ilgili henüz dizinin yapımcılarından ve Netflix'ten resmi bir açıklama gelmedi. Resmi bir açıklama gelene kadar 2021'de 5. sezon geleceğine dair umutlar devam ediyor olacak.

LA CASA DE PAPEL OYUNCULARI

OyuncuKarakterNot
Úrsula CorberóTokyoGerçek adı Silene Oliveira'dır.
Álvaro MorteProfesörGerçek adı Sergio Marquina'dır. Soygunların beynidir ve ayrıca Berlin'in kardeşidir.
Itziar ItuñoLizbonGerçek adı Raquel Murillo'dur. Ulusal Polis Teşkilatı müfettişi.
Pedro AlonsoBerlinGerçek adı Andrès'dir. Takım kaptanı, mücevher hırsızı ve Profesör'ün kardeşi.
Alba FloresNairobiGerçek adı Ágata Jiménez'dir. Çetede para basmaktan sorumlu ve sahtecilik konusunda uzman.
Miguel HerránRioGerçek adı Aníbal Cortés'dir. Genç bir hacker.
Paco TousMoskovaDenver'in babasıdır. Eski bir madenci, suçlu ve Denver'ın babası.
Jaime LorenteDenverMoskova'nın oğludur.
Esther AceboStockholmGerçek adı Mónica Gaztambide'dir. Arturo Román'ın sekreteri ve metresi olan rehinelerden biri.
Kiti MánverMariví FuentesRaquel'in annesidir.
Enrique ArceArturo Románİspanya Kraliyet Darphanesi eski müdürü.
Darko PerićHelsinkiKıdemli bir Sırp askeri ve Oslo'nun kuzenidir.
Maria PedrazaAlison Parkerİngiltere'nin İspanya Büyükelçisinin kızı.
Hovik KeuchkerianBogotáMetalurji uzmanı.
Rodrigo de la SernaPalermoGerçek adı Martín'dir.
Najwa NimriAliciaUlusal Polis Teşkilatı'nın hamile bir müfettiş.
Luka PerošMarsilyaÇetenin bir üyesi.
Belén CuestaManilaGerçek adı Julia'dır. Moskova'nın vaftiz kızı, Denver'ın çocukluk arkadaşı.
Fernando CayoLuis TamayoAlicia'nın davadaki çalışmalarını denetleyen İspanyol İstihbarat'ı üyesi.
Roberto Garcia RuizOsloKıdemli bir Sırp askeri ve Helsinki'nin kuzenidir.
Fernando SotoÁngel RubioMüfettiş yardımcısı ve Raquel'in arkadaşı.
Juan FernándezAlbay PrietoRaquel'in davadaki çalışmalarını denetleyen İspanyol İstihbarat üyesi.
Anna GrasMercedes ColmenarAlison'un öğretmeni.
Fran MorcilloPablo RuizAlison'un okul arkadaşı.
Clara AlvaradoAriadna CascalesDarphane çalışanı.
Mario de la RosaSuárezÖzel Harekat'ın komutanıdır.
Miquel García BordaAlberto VicuñaRaquel'in eski kocası ve adli tıp doktoru.
Naia GuzPaula Vicuña MurilloRaquel ve Alberto'nun kızıdır.
José Manuel PogaCésar Gandíaİspanya Merkez Bankası'nın güvenlik amiri.
Antonio RomeroBenito AntoñanzasAlbay Luis Tamayo'nun asistanı.
Pep MunnéMario Urbanejaİspanya Merkez Bankası müdürü.
Olalla HernándezAmandaRehinelerden biri.
Mari Carmen SánchezPaquitaRehinelerden biri.
Carlos SuárezMiguel FernándezRehinelerden biri.
Ramón AgirreBenjamínPlanına Profesöre yardım eden Manila'nın babası.
Ahikar AzconaMatías CañoÇete üyesi.
Antonio García FerrerasAntonio García FerrerasGazeteci.

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