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La Casa De Papel 5. sezon ne zaman çıkacak? Netflix La Casa De Papel 5. sezon hakkında

La Casa De Papel 5. sezon ne zaman çıkacak? Soruları dizinin takipçileri tarafından merak konusu oldu. Peki, konuyla ilgili Netflix'ten açıklama geldi mi? İşte detaylar...

La Casa De Papel 5. sezon ne zaman çıkacak? Netflix La Casa De Papel 5. sezon hakkında

La Casa De Papel 5. sezon çıkacak mı? Netflix'in fenomen dizisi La Casa De Papel'in 4. sezonu izleyicisi ile buluşmasının ardından merak konusu oldu. Tüm dünyada aynı anda yayınlanan La Casa De Papel, yine izlenme rekoru kırdı. 8 bölümden oluşan 4. sezonu bitiren izleyiciler 5. sezonun çıkıp çıkmayacağını merak ediyor.

LA CASA DE PAPEL 5. SEZON ÇIKACAK MI?

La Casa De Papel dizisinin yapımcısı Alex Pina, 4. sezonun iyi gitmesi durumuna göre yeni sezonun geleceğini açıklamıştı. La Casa De Papel 4. sezonun final bölümünde ise yaşananlara göre yeni sezonun geleceği tahmin ediliyor.

LA CASA DE PAPEL 4. SEZONUNDA NE OLDU?

Bir suç dehası planını gerçekleştirmek üzere polisi ustalıkla yönlendirirken sekiz hırsız, rehineler alarak kendilerini İspanya Kraliyet Darphanesine kilitler.

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