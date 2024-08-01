Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi La Fiorita-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? La Fiorita-Başakşehir maçı hangi kanalda?

        La Fiorita-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında La Fiorita ile karşı karşıya geliyor. İlk maçı 6-1'lik skorla kazanarak büyük bir avantaj yakalayan Başakşehir, bir üst tura çıkmak için sahaya çıkıyor. Peki, "La Fiorita-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? La Fiorita-Başakşehir maçı hangi kanalda?" İşte La Fiorita-Başakşehir maçı tarihi ve saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2024 - 00:12 Güncelleme: 01.08.2024 - 00:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        La Fiorita-Başakşehir maçı için nefesler tutuldu. Turuncu-lacivertliler La Fiorita karşısında her türlü galibiyet, beraberlik ve 4 farklı mağlubiyette adını bir üst tura yazdıracak. Peki, "La Fiorita-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? La Fiorita-Başakşehir maçı hangi kanalda?" İşte La Fiorita-Başakşehir maçının oynanacağı tarihi...

        2

        LA FİORİTA - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?

        La Fiorita - Başakşehir rövanş maçı 1 Ağustos Perşembe günü saat 21.45’te oynanacak. Karşılaşma

        3

        LA FİORİTA - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

        Mücadele TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

        4

        BAŞAKŞEHİR’İN MUHTEMEL RAKİBİ

        Başakşehir, La Fiorita'yı elemesi halinde Iberia Tbilisi-Partizani eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

        Konferans Ligi'nde 3. eleme turunda ilk maçlar 8 Ağustos'ta, rövanş karşılaşmaları ise 15 Ağustos'ta oynanacak.

        Trabzonspor tur için sahada
        Trabzonspor tur için sahada
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        BOTAŞ'tan zam açıklaması
        BOTAŞ'tan zam açıklaması
        Yılmaz'dan açıklamalar
        Yılmaz'dan açıklamalar
        Abdüllatif Şener'in oğlu anneannesini öldürdü
        Abdüllatif Şener'in oğlu anneannesini öldürdü
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        TFF'den mavi kartlı oyuncular için karar!
        TFF'den mavi kartlı oyuncular için karar!
        Haniye suikastına dair neler biliniyor?
        Haniye suikastına dair neler biliniyor?
        Hamas'ın yeni lideri kim olacak?
        Hamas'ın yeni lideri kim olacak?
        İşte Galatasaray'ın McTominay teklifi!
        İşte Galatasaray'ın McTominay teklifi!
        'İsrail'i zorlu günler bekliyor'
        'İsrail'i zorlu günler bekliyor'
        Siyasilerden suikasta tepkiler
        Siyasilerden suikasta tepkiler
        BMGK acil toplanacak
        BMGK acil toplanacak
        "Bölgesel savaş için tetiğe basıldı"
        "Bölgesel savaş için tetiğe basıldı"
        Katliama alkıştan sonra artan gerilim!
        Katliama alkıştan sonra artan gerilim!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş suikastı lanetliyorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş suikastı lanetliyorum
        Jürgen Klopp'tan emeklilik kararı!
        Jürgen Klopp'tan emeklilik kararı!
        Sürpriz iddia: 80 milyon Euro!
        Sürpriz iddia: 80 milyon Euro!
        Süper Lig'in logosu ve şampiyonluk kupası değişti
        Süper Lig'in logosu ve şampiyonluk kupası değişti
        Genco Erkal hayatını kaybetti
        Genco Erkal hayatını kaybetti
        Meslektaşları büyük üzüntü içinde
        Meslektaşları büyük üzüntü içinde