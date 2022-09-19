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La Palma Adası, yanardağ patlamasının 1. yılında yaralarını saramadı

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma Adası, 85 gün süren 1 yıl önceki yanardağ patlamasının neden olduğu ekonomik ve psikolojik yaraları henüz saramadı.

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AA / HABERTURK.COM
  • La Palma Adası, yanardağ patlamasının 1. yılında yaralarını saramadı

    La Palma Adası'nda 19 Eylül 2021'de başlayan ve 85 gün aktif olan Cumbre Vieja Yanardağı'ndan çıkan küller 1182 hektarlık alanı kaplamış, 1345 ev, 370 tarım arazisi, 2 okul, 1 sağlık merkezi küller altında kalmıştı.

     

     
  • La Palma Adası, yanardağ patlamasının 1. yılında yaralarını saramadı

    Adada evini kaybedenler arasında 1000'den fazla kişi hala kendi evine sahip olmazken 170 kişi otellerde konaklamaya devam ediyor.

     

     
  • La Palma Adası, yanardağ patlamasının 1. yılında yaralarını saramadı

    Turizm ve tarımın ana geçim kaynağı olduğu La Palma'da küçük ve orta büyüklükteki işletmelere toplam 80 milyon avroluk yardım yapılsa da 150 turistik iş yerinin iflas ettiği bildirildi.

     

     
  • La Palma Adası, yanardağ patlamasının 1. yılında yaralarını saramadı

    İspanya'da merkezi hükümet ve Kanarya özerk yönetim hükümeti, bölgeye bu zamana kadar 565 milyon avroluk yardım yaparken evlerini kaybedenler için yapılan sosyal konutlardan 139'u sahiplerine teslim edildi.

     

     
  • La Palma Adası, yanardağ patlamasının 1. yılında yaralarını saramadı

    Hükümet 488 aileye kira yardımı yaptı ancak adadaki ev kiralarının iki katına çıktığı ve geçim sıkıntısının üst düzeyde olduğu belirtiliyor.

     

     
  • La Palma Adası, yanardağ patlamasının 1. yılında yaralarını saramadı

    İspanyol basını, geçmişte turizmde önemli olan Puerto Naos ve La Bombilla'nın şu anda birer "hayalet kasaba" olduğunu yazıyor.

     

     
  • La Palma Adası, yanardağ patlamasının 1. yılında yaralarını saramadı

    Diğer yandan volkandan etkilenenler için kurulan Özel Psikolojik Destek Birimi, ada sakinlerinin akıl sağlığında ciddi sorunların olduğunu, depresyon, stres, uykusuzluk sorunlarıyla çok sık karşılaşıldığını açıkladı.

     

     
  • La Palma Adası, yanardağ patlamasının 1. yılında yaralarını saramadı

    Yetkililer, özellikle 50 yaş üstünde olup yanardağ patlamasında evini ve işini kaybedenlerin, tüm yatırımlarının tükenmesi ve çocuklarına hiçbir şey bırakamama endişesiyle ciddi depresyonda olduğunu kaydetti.

     

     
  • La Palma Adası, yanardağ patlamasının 1. yılında yaralarını saramadı

    Yanardağ aktif olduğu süre boyunca 94 milyon metreküpten fazla lav püskürtmüş, denize dökülen alanda 48 hektarlık bir delta oluşmuştu.

     

     
  • La Palma Adası, yanardağ patlamasının 1. yılında yaralarını saramadı

    Turizmin yanı sıra muz ile avokado üretimine dayalı olan ada ekonomisi 850 milyon avroluk zarara uğramıştı.
  • La Palma Adası, yanardağ patlamasının 1. yılında yaralarını saramadı
  • La Palma Adası, yanardağ patlamasının 1. yılında yaralarını saramadı

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