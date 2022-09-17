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Labirent: Ölümcül kaçış konu nedir, oyuncuları kimler?

Labirent serisinin ilk filmi olan Ölümcül kaçış bu akşam Kanal D ekranlarında yer alıyor. 2014 yapımı olan film vizyona girdiği zaman oldukça ses getirmişti. İşte Labirent: Ölümcül kaçış filminin konusu ve oyuncuları...

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  • Labirent: Ölümcül kaçış konu nedir, oyuncuları kimler?

    LABİRENT: ÖLÜMCÜL KAÇIŞ KONUSU

    Thomas (Dylan O'Brien) aniden uyanır ve bir asansörde olduğunu anlar. Asansörün kapıları açılır, karşısında kendi yaşlarında bir grup genç bulunmaktadır. Koloni gibi gözüken bu grup devasa büyüklükteki duvarlarla çevrelenen geniş bir alanda Thomas yaşamaktadır.
  • Labirent: Ölümcül kaçış konu nedir, oyuncuları kimler?

    Thomas ailesini ve geçmişini hatırlayamaz, diğer gençlerde kendisi gibi oraya nasıl gittiğini hatırlayamazlar. Tek bilinen şey ise sabahları bir labirente açılan dev bir kapının olduğudur.
  • Labirent: Ölümcül kaçış konu nedir, oyuncuları kimler?

    Güneş batarken kapanan kapıdan geçmeye birçok genç cesaret edemez. Thomas ise hem labirentin hem de geçmişin sırrını çözmeye çalışacaktır. Filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Wes Ball üstlenmiştir.

    OYUNCU KADROSU 
  • Labirent: Ölümcül kaçış konu nedir, oyuncuları kimler?

    Dylan O'Brien
  • Labirent: Ölümcül kaçış konu nedir, oyuncuları kimler?

    Aml Ameen
  • Labirent: Ölümcül kaçış konu nedir, oyuncuları kimler?

    Will Poulter
  • Labirent: Ölümcül kaçış konu nedir, oyuncuları kimler?

     Kaya Scodelario
  • Labirent: Ölümcül kaçış konu nedir, oyuncuları kimler?

    Thomas Brodie-Sangster
  • Labirent: Ölümcül kaçış konu nedir, oyuncuları kimler?

    Ki Hong Lee
  • Labirent: Ölümcül kaçış konu nedir, oyuncuları kimler?

     Jacob Latimore
  • Labirent: Ölümcül kaçış konu nedir, oyuncuları kimler?

    Blake Cooper

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