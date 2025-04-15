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        Haberler Spor Futbol Spor Toto 3. Lig Lacoste'dan Bursaspor paylaşımı! - Futbol Haberleri

        Lacoste'dan Bursaspor paylaşımı!

        Dünyaca ünlü Fransız giyim markası Lacoste sosyal medya hesabından 2. Lig'e yükselen Bursaspor ile ilgili bir paylaşım yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.04.2025 - 19:23 Güncelleme: 15.04.2025 - 19:23
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        Lacoste'dan Bursaspor paylaşımı!
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        Bursaspor, TFF 3. Lig 1. Grup'ta bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti ve 2. Lig'e yükseldi.

        HT Spor'dan canlı yayınlanan maçta yeşil-beyazlılar, Artvin Hopaspor'u 1-0 geriden gelerek 2-1 mağlup etti ve şampiyon oldu.

        3. Lig 1. Grup'ta şampiyon Bursaspor!
        3. Lig 1. Grup'ta şampiyon Bursaspor! Haberi Görüntüle

        433'TEN BURSASPOR PAYLAŞIMI

        Ünlü futbol sayfası 433, Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nun fotoğrafını paylaşarak "Bu şimdiye kadarki en havalı futbol stadyumu mu? Bu stadyum, Bursaspor'un dün şampiyonluk ilan etmesi ve yükselişe geçmesiyle birlikte gelecek sezon Türkiye'nin üçüncü lig futboluna ev sahipliği yapacak" notunu düştü.

        LACOSTE'DAN PAYLAŞIMA YORUM GELDİ

        Ünlü giyim markası Lacoste ise, 433'ün paylaşımını alıntılayarak göz emojisiyle paylaştı.

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