Lacoste'dan Bursaspor paylaşımı!

Bursaspor, TFF 3. Lig 1. Grup'ta bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti ve 2. Lig'e yükseldi.

HT Spor'dan canlı yayınlanan maçta yeşil-beyazlılar, Artvin Hopaspor'u 1-0 geriden gelerek 2-1 mağlup etti ve şampiyon oldu.

433'TEN BURSASPOR PAYLAŞIMI

Ünlü futbol sayfası 433, Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nun fotoğrafını paylaşarak "Bu şimdiye kadarki en havalı futbol stadyumu mu? Bu stadyum, Bursaspor'un dün şampiyonluk ilan etmesi ve yükselişe geçmesiyle birlikte gelecek sezon Türkiye'nin üçüncü lig futboluna ev sahipliği yapacak" notunu düştü.

LACOSTE'DAN PAYLAŞIMA YORUM GELDİ

Ünlü giyim markası Lacoste ise, 433'ün paylaşımını alıntılayarak göz emojisiyle paylaştı.