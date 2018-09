ABD’li şarkıcı Lady Gaga, Vogue dergisinin İngiliz edisyonunun ekim sayısına kapak oldu. Hollandalı moda fotoğrafçıları Inez van Lamsweerde ve Vinoodh Matadin tarafından yapılan çekimlerde, 19 yaşındayken uğradığı tecavüzle ilgili konuşan sanatçı, şunları söyledi:

“Kimse bilmiyordu. Aklımdan o anı silmeye çalıştım. Yıllar sonra ortaya çıktığında, büyük ve çirkin bir canavara dönmüştü. İyileşmem içinse, gerçekle yüzleşmem gerekiyordu.”

Bu olayın ardından fibromiyalji hastalığına yakalandığını açıklayan Gaga, ruh halinin değişken olduğunu anlattı. Şarkıcı, “Tıpkı tam tepedeyken aşağı hızla inmeyi bekleyen bir lunapark treni gibiyim. Nefes almakta zorlanıyorum ve vücudum kasılıyor. Ağlamaya başlıyorum” şeklinde konuştu.

Gaga, travma kurbanlarının her gün bu tür şeyler yaşadığını belirterek, “Bence her travmanın bir beyni var ve yaptığınız her şeye müdahale ediyor” dedi.

