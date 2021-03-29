Lady Gaga'ya sevgilisi Michael Polansky'den 35. yaş günü hediyesi

"Seni seviyorum tatlım" 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Bir yıldır iş insanı Michael Polansky ile aşk yaşayan Lady Gaga, geçtiğimiz gün sevgilisinden sürpriz bir hediye aldı. Polansky, 35 yaşına basan Gaga'nın doğum gününü dev bir çiçek buketi ile kutladı.

'House of Gucci' filminin çekimleri için bir süredir İtalya'da bulunan Amerikalı şarkıcı ve oyuncu, sevgilisinin kendisine gönderdiği hediye karşısında büyük bir mutluluk yaşadı.

"İPLE ÇEKİYORUM"

Çiçek buketi ile verdiği pozu paylaşan Lady Gaga, gönderisine, "Erkek arkadaşınız doğum gününüz için Roma’ya çiçek gönderdiğinde... Seni seviyorum tatlım. Seninle ve köpeklerimizle evde olmayı iple çekiyorum, tüm ihtiyacım bu..." mesajını yazdı.

Gaga, Michael Polansky ile birlikteliğini geçtiğimiz yıl şubat ayında yaptığı sosyal medya paylaşımıyla duyurmuştu.