SAĞLIK DURUMU CİDDİ



Fischer, Lady Gaga'nın çok sevdiği üç Fransız buldog köpeği, Koji, Miss Asia ve Gustavo'yu yürüyüşe çıkardı. Fischer köpeklerle birlikte Sienna Bonita Avenue'daki evinin dışındaydı.



Köpekleri gezdirdiği sırada Fischer'e ateş edildi. Polis, Ryan Fischer'e ateş eden iki kişinin beyzbol şapkası taktığını belirtti. Fischer'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.



Olay sırasında Lady Gaga'nın Koji ve Gustavo adında iki köpeği çalındı. Ortadan kaybolan Miss Asia ise polis tarafından bulundu.