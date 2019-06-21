Karadeniz bu hale geldi! Diğer yanda odun sevinci...

Çorum'da, dün akşam saatlerinde Kale Mahallesi Hüyük Caddesi'ndeki Aşıklar Tepesi'nde, Osman T. ile Emre S. ve Hüseyin S. arasında laf atma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

İKİSİ DE HASTANEYE KALDIRILDI

DHA'daki habere göre kavga sırasında Osman T. ile Emre S., birbirlerini bıçakla yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.