Landskrona - Norrby IF sahaya çıkıyor

İsveç Superettan maçında Landskrona ile Norrby IF, 02 Eylül 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 16:00. Landskrona 17 puana sahip olarak 15. sırada yer alırken Norrby IF 19 puanda ve 12. sırada. Ev sahibi Landskrona, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Norrby IF, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 625 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Landskrona kazanırsa 1.55, beraberlik çıkarsa 3.30, Norrby IF sahadan galip ayrılırsa 4.00 oranını elde edecekler. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Landskrona son hafta oynanan KSF Prespa Birlik maçında 3-0 kazandı.

Norrby IF, Oskarshamns AIK karşılaşmaında 2-3 kazandı.

Landskrona, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Landskrona, kendi sahasında 15 gol attı, 15 gol yedi.

Norrby IF ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Norrby IF, 8 gol atarken 18 gol yedi.

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