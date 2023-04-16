Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Larissa Gacemer, hastalığını açıkladı: Utanılacak bir şey yok

Eski basketbolcu Burak Gacemer ile mutlu bir evlilik sürdüren Brezilyalı model Larissa Gacemer, Gül hastalığına yakalandığını açıkladı: Çok kişi bunu yaşıyor ve utanıyor, utanacak hiçbir şey yok. Bu da geçer

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Larissa Gacemer, Gül hastalığına yakalandığını bu fotoğraflarla açıkladı: Depremden sonra... - Magazin haberleri

    2011'de eski basketbolcu Burak Gacemer ile dünyaevine giren Brezilyalı model Larissa Gacemer, hayranlarını korkuttu. 
  • Larissa Gacemer, Gül hastalığına yakalandığını bu fotoğraflarla açıkladı: Depremden sonra... - Magazin haberleri

    Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve günlük hayatından kesitler paylaşan Larissa Gacemer, Gül hastalığına yakalandığını duyurdu. 
  • Larissa Gacemer, Gül hastalığına yakalandığını bu fotoğraflarla açıkladı: Depremden sonra... - Magazin haberleri

    "DEPREMDEN SONRA ORTAYA ÇIKTI"

    Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hastalığının ortaya çıktığını belirten Larissa Gacemer, "Güzel insanlar, depremden bir hafta sonra sabah kalktım ve elimi sırtıma geçirince birkaç nokta hissetim, alerji sandım ama kaşıntı yoktu. Çok önemsemedim ama ertesi gün kırmızı olmayı başladı ve bacağımda büyü bir kırmızı leke gördük. Burak beni hastane götürmeye karar verdi" dedi.
  • Larissa Gacemer, Gül hastalığına yakalandığını bu fotoğraflarla açıkladı: Depremden sonra... - Magazin haberleri

    "UTANILACAK HİÇBİR ŞEY YOK"

    Larissa Gacemer, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü: Doktor direkt Gül hastalığı olarak teşhis koydu, bu stresten dolayı oluyor. Kaşınmıyor, sadece bazen sanki batıyor gibi terleyince. O yüzden spora da biraz ara verdim. Bu bulaşan bir hastalık değil. Çocuklarda çok oluyormuş duyunca üzüldüm onlar için sizinle paylaşmak istedim. İki ay oldu ve geçmeye başladı, iyileşiyorum! Çok kişi bunu yaşıyor ve utanıyor, utanacak hiçbir şey yok. Bu da geçer.
  • Larissa Gacemer, Gül hastalığına yakalandığını bu fotoğraflarla açıkladı: Depremden sonra... - Magazin haberleri

    "ÇOCUĞUM OLMUYOR"

    Öte yandan Larissa Gacemer, daha önce takipçilerinden gelen, "Neden çocuk yapmıyorsunuz?" sorularına paylaştığı bir video ile yanıt vermişti. 34 yaşındaki model, sosyal medya hesabından konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı: Biliyorum bazılarınız iyi niyetle söylüyorsunuz ama iyice saygısız ve kötü yorumlar başladı. 'Neden çocuk yapmıyorsunuz?', 'Neden çocuk yok?' gibi sorular soruyorsunuz. Bende doğuştan gelen bir hastalık var. Çocuğum olmuyor. Bunu bilerek yıllar önce Burak'la denedik, olmuyor. Burak beni böyle kabul etti. Ben de bu durumu kabul ettim. Allah beni böyle yaratmış.
  • Larissa Gacemer, Gül hastalığına yakalandığını bu fotoğraflarla açıkladı: Depremden sonra... - Magazin haberleri

    Bu sözlerden sonra Eda Ece, Sinem Kobal ve Didem Soydan gibi pek çok ünlü isim, Larissa Gacemer'e sosyal medya hesabından destek vermişti.
  • Larissa Gacemer, Gül hastalığına yakalandığını bu fotoğraflarla açıkladı: Depremden sonra... - Magazin haberleri

    "BENİM İÇİN ÜZÜLMEYİN"

    Daha sonra herkese teşekkür eden Larissa Gacemer, "Lütfen benim için üzülmeyin. Videoyu sizi üzmek için paylaşmadım, farkındalık yaratmak için paylaştım" demişti.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.