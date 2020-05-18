Larissa Gacemer kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Larissa, Instagram’da yayınladığı video ile doğuştan gelen bir hastalık nedeniyle anne olamayacağını söyledi. İşte Larissa Gacemer hakkında detaylar...

LARİSSA GACEMER KİMDİR?

Eski basketbolcu Burak Gacemer’in Brezilyalı manken eşi Larissa Gacemer, 1988 tarihinde Brezilya'nın Sao Paulo kentinde doğmuştur.

17 yaşında modellik kariyerine başladı. Türkiye'ye gelmesinden önce Brezilya'da 4 yıl tiyatro eğitimi almış.

Görev aldığı reklam kampanyaları sebebiyle ABD, Fransa, İngiltere, Japonya ve Türkiye'nin de içinde bulunduğu bir çok ülkede çalışmalarda bulunmuştur.

2011 yılında İzmir'e bir reklam kampanyasıyla çalışmaya giden Larissa Gacemer bir İstanbul defilesinde eski basketbolcu eşi Burak Gacemer ile tanışmıştır, tanışıklıkları; Brezilya döndükten sonra da internet üzerinden görüntülü konuşmaya devam eden ikili, Larissa'nın sonra da İstanbul'a gelerek Mayıs 2011'de evlenmeleriyle son bulmuştur.