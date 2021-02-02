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Latif Doğan nereli? Türkücü Latif Doğan kimdir, kaç yaşında?

Latif Doğan nereli? Sorusu merak ediliyor. Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olan ünlü türkücü Küstüm şarkısıyla tanınmaktadır. Peki, Latif Doğan nereli? Türkücü Latif Doğan kimdir, kaç yaşında? İşte biyografisi...

Latif Doğan nereli? Türkücü Latif Doğan kimdir, kaç yaşında?

Bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olan Latif Doğan hakkında araştırmalar hız kazandı. Latif Doğan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Latif Doğan'ın eşi kimdir? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Latif Doğan'ın adının duyulması ise bölgesel televizyonlara konuk sanatçı olarak çağrılmaya başladıktan sonra olmuştur. Latif Doğan, 1995-1998 yılları arasında dört yıl boyunca bir şov programı yapmıştır.

LATİF DOĞAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, ASLEN NERELİ?

Latif Doğan, müziğe 11 yaşında bir düğünde darbuka çalarak başlamıştır. Kazandığı parayla memleketinde bir radyo istasyonu ve bir kaset dükkanı açmıştır. Adının duyulması ise bölgesel televizyonlara konuk sanatçı olarak çağrılmaya başladıktan sonra katıldığı programlar sayesinde olmuştur. Latif Doğan, 1995-1998 yılları arasında dört yıl boyunca bir şov programı yapmıştır. 2000 yılında ilk kaseti Oyun Havası ve daha sonra da Kurtulayım Gitsin albümlerini piyasaya çıkardı ve bu albümlerden sonra nam kazandı.

Latif Doğan, Asıl çıkışını 2003 yılında çıkardığı Küstüm adlı albümü ile yakalamıştır. Sonra bu şarkının adıyla Küstüm Şov’u yapmaya başlamıştır.

Latif Doğan'ın eşinin ismi Emine Doğan Abbasoğlu'dur.

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