Lavantanın faydaları 0:00 / 0:00

Lavanta içerik olan mineral ve vitamin bakımından oldukça zengin bir bitkidir. Günümüzde lavanta hem çay olarak hem de yağ olarak sıklıkla tüketilen bitkiler arasındadır. Lavanta yağı çok eski yıllardan beri vücut ağrılarına iyi gelmesiyle adından söz ettirir.

Lavanta bitkisinin faydası bununla kalmadığı bilinir. Bu sebeple sıklıkla Lavantanın Mucizevi Faydaları! Lavanta Neye İyi Gelir, Nasıl Kullanılır ve Faydaları Neler? soruları sıklıkla uzman kişilere sorulur. Sizler için konunun en uzmanlarının anlattığı bilgileri sizler için derledik. İşte lavanta hakkında merak edilen soruların cevapları detayları ile yazımızda

Lavanta Faydaları

Lavanta mide bulantısı sorunlarına iyi gelir ve anlık etkisi ile kusmayı engeller.

Sindirim sisteminde sorunları düzenleyerek hazımsızlık sorununu ortadan kaldırır.

Şiddetli baş ağrısını dindirir.

Uyku problemi olan kişilerde rahatla sağlar ve gevşeterek uyku sorununu düzene sokar.

İnsan vücuduna sağladığı rahatlık ve gevşetici özellik sayesinde sinirli kişileri yatıştırır.

Böbrekte oluşan ağrılara iyi gelir.

İştah problemi yaşayan kişilerin büyük oranda sorununu ortadan kaldırır.

Cilt sorunlarına iyi gelir ve cildi yeniler.

Vücutta oluşan mantar enfeksiyonların tedavisinde uygulanır.

Lavanta Zararları

Cilt sorunlarına iyi gelmesi ile bilinen lavanta, fazla kullanım sonucu hassas ciltli kişilerin cildinin tahriş olmasına sebep olur. Lavanta yağının birebir kullanımı sonucu mide bulantısı, görme sorunu ve nefes darlığı gibi sorunlara yol açar. Diyabet hastalarının kullanımı doktor kontrolünde değil ise kullanılmaması gerektiği söylenir.

Lavanta Neye İyi Gelir?

Lavanta hem yağ hem de çay olarak kullanılması tavsiye edilen bitkilerden biridir. Lavanta en çok depresyon, anksiyete ve sonrasında gelen uykusuzluk problemleri, stres nedeni ile oluşan baş ağrıları başta olmak üzere vücutta oluşan fiziksel ağrıların tedavisinde gönül rahatlığı le kullanılan bitkilerden biridir. Cilt sağlığına iyi gelmekle beraber saç tedavilerinde de losyon ve krem ürünler gibi kullanımı vardır.

Lavantanın yararları uzmanları içinde ele alınan önemli bir konu olmuştur. Lavantanın yararlarından bahseden uzamanlar ilk olarak idrar söktürücü özelliği olduğunu söylerler. Lavanta faydaları İbrahim Saraçoğlu’nun da sıklıkla ele aldığı bir konu olmuştur. Antioksidan açısından yüksek bir bitki olan lavanta vücutta sağlıksız olan hücrelerin idrar yoluyla vücuttan attığı uzmanlar tarafından onaylanan bir bilgi olmuştur.

Lavanta Nasıl Kullanılır?

Lavanta hem çay hem de yağ olarak kullanılır. çay olarak kullanımı şu şekildedir:

Yaklaşık olarak bir tutum kurutulmuş lavantayı kaynamakta olan 200 ml suyun içerisinde atarak 2 dakika demlenmeye bırakın. Demlendikten lavanta çayının suyunu manikür suyu olarak veya cilde bir tonik olarak kullanabilirsiniz. Lavanta yağının kullanılması ise daha farklıdır. Uçucu bir aromatik yağ olduğu için kötü kokulara karşı veya bünyenizi rahatlatmak için uyuduğunuz zaman yastığınıza birkaç damla akıtabilirsiniz.

Lavanta Saça Nasıl Uygulanır?

Lavantanın saçı besleyici bir özelliği olduğu tüm uzmanlar tarafından doğruluğu onaylanan bir bilgi olmuştur. Saç dökülmesi sorunu yaşayan kişiler lavantayı bu dönemde tedavi amaçlı kullanır. Kurutulmuş lavantayı demleme usulü yaparak daha sonrasında saç diplerine masaj yaparak kullanabilirsiniz. Ya da lavanta yağını kullanmış dolduğunuz şampuanın içerisine 5-10 damla dökerek her yıkamada kullanabilirsiniz.