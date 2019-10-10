Lavman nasıl yapılır?

Lavman; kalınbağırsağın kabızlık sonunda oluşan toksinlerin atılmasını sağlamak amacıyla doğal bir yöntemle temizlenme için yapılan uygulamadır. Sindirim sisteminde aşırı baskı oluşturarak ağrı ve sancı yaratmasına neden olan kabızlık halinin giderilmesinde rahatlatıcı bir işlemdir.
Lavman bir çeşit tüp ve katater aracılığıyla bağırsakların temizlenmesini sağlar. Bu sistemle kalınbağırsak yıkanarak toksinler, ağır metaller ve zehirli maddeler dışarı atılmaktadır. Bu şekilde sindirim siteminin düzenlenmesi de sağlanmış olmaktadır.
Lavman Uygulanması:
- Lavman öncesinde kahve içmek, işlemi kolaylaştıran ve toksinlerin zararlı etkilerini yok eden özelliğe sahip olmasıyla önemlidir.
- Lavman için gerekli bir solüsyon uzman bir doktor yönetimiyle sağlanır.
- Lavman için kullanılacak malzemeler hazırlanır.
- Lavman yapacak sağlık personeli eldiven giyerek, rektumun ucuna vazelin sürer.
- Lavman hastasının içinden çıkanların dökülmesi için bir sürgü sağlanır.
- Hasta sol yana dönük yatırılır ve bacakları karna doğru büktürülür.
- Sağ diz sola dizden fazla büktürülür.
- Lavman yaptırılır.
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