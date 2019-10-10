Lavman nasıl yapılır?

Lavman; kalınbağırsağın kabızlık sonunda oluşan toksinlerin atılmasını sağlamak amacıyla doğal bir yöntemle temizlenme için yapılan uygulamadır. Sindirim sisteminde aşırı baskı oluşturarak ağrı ve sancı yaratmasına neden olan kabızlık halinin giderilmesinde rahatlatıcı bir işlemdir.

Lavman bir çeşit tüp ve katater aracılığıyla bağırsakların temizlenmesini sağlar. Bu sistemle kalınbağırsak yıkanarak toksinler, ağır metaller ve zehirli maddeler dışarı atılmaktadır. Bu şekilde sindirim siteminin düzenlenmesi de sağlanmış olmaktadır.

Lavman Uygulanması: