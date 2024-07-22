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        Haberler Spor Transfer Lazar Markovic, Baniyas ile sözleşme imzaladı - Futbol Haberleri

        Lazar Markovic, Baniyas ile sözleşme imzaladı

        Süper Lig başta Fenerbahçe olmak üzere birçok kulübün formasını terleten 30 yaşındaki Sırp oyuncu Lazar Markovic, BAE Pro Ligi ekiplerinden Baniyas'a transfer oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.07.2024 - 10:15 Güncelleme: 22.07.2024 - 10:15
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        Markovic'in yeni adresi belli oldu!
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        Süper Lig'de daha önce Fenerbahçe, Trabzonspor ve son olarak Gaziantep FK forması giyen 30 yaşındaki hücum oyuncusu Lazar Markovic, Gaziantep FK ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Pro Ligi ekiplerinden Baniyas ile anlaştı.

        BAE Pro Ligi ekibi Baniyas'tan yapılan açıklamada Lazar Markovic'le sözleşme imzalandığı belirtildi.

        34 MAÇTA 11 GOLE KATKI

        Geçtiğimiz sezonu Gaziantep FK'da geçiren tecrübeli oyuncu kırmızı-siyahlı ekiple 34 maça çıktı ve 4 gol atarken 7 de gol pası verdi

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