Lazar Markovic, Baniyas ile sözleşme imzaladı Süper Lig başta Fenerbahçe olmak üzere birçok kulübün formasını terleten 30 yaşındaki Sırp oyuncu Lazar Markovic, BAE Pro Ligi ekiplerinden Baniyas'a transfer oldu.

Habertürk Giriş: 22.07.2024 - 10:15 Güncelleme: 22.07.2024 - 10:15 facebook

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