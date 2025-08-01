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        Haberler Gündem Lazerle suç örgütü propagandasına denetim

        Lazerle suç örgütü propagandasına denetim

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Boğaz'daki köprülere lazer tutarak, suç örgütlerinin propagandası yaptığı iddia edilen organizasyon şirketleri ile tekneleri karadan ve denizden denetledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 10:57 Güncelleme: 01.08.2025 - 10:57
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        Lazerle suç örgütü propagandasına denetim
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        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Deniz Liman Şube Müdürlüğünün katılımıyla Sarıyer ve Beşiktaş'ta, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne lazer tutarak, suç örgütlerinin propagandasını yapılmasına ilişkin çalışma başlattı.

        AA'da yer alan habere göre bu kapsamda bazı organizasyon şirketlerine ve teknelere, 30 Temmuz'da karadan ve denizden denetim yapıldı.

        Uygulamalarda 19 tekne denetlenirken toplam 148 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

        Lazer gösterimi yapıldığı belirlenen 1 tekneye ilişkin de idari işlem başlatıldı. Suç örgütlerinin adını kullanarak lazerle paylaşım yapılmasına ilişkin karadan ve havadan yapılan denetimlerin devam edeceği kaydedildi.

        Fotoğraflar: DHA

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