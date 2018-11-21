Rusya'da geçen hafta gerçekleştirilen "EthnoModa Festival of Young Designers (Genç Tasarımcıların EthnoModa Festivali) etkinliğinde görücüye çıkan Lefke bezi, jüri heyeti tarafından en beğenilen tasarımlar arasında seçildi. Festivalin ardından bazı Rus firmaları, Osmaneli Belediyesi ile temasa geçerek Lefke bezi ürünlerinden numune istedi.
Osmaneli Belediyesi ile İstanbul Ticaret Üniversitesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, İŞKUR ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün iş birliğinde yürütülen ''Lefke Bezi Dokuma Eğitim Projesi" kapsamında ''Kadınlarımız Lefke bezine can verecek'' sloganıyla açılan kurslarda, tezgahlarda dokunan Lefke bezinden peşkir, peştemal ve "Kayı" logolu anahtarlık gibi hediyelik eşyalar üretiliyor.
İLÇENİN TARİHİ EN ESKİ BEZİ
Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Lefke bezinin tarihinin Roma dönemi öncesine dayandığını hatırlattı.
Şahin, pamuktan imal edilen bezin 40 yıl öncesine kadar ilçede kullanılan bir ürün olduğunu belirterek, "Sonradan kaybolan bir ürün oldu. Dolayısıyla bunu tekrar ayağa kaldırmayı düşündük. 'Lefke bezi, Osmaneli'nin tarihi en eski giysisidir' diyebiliriz. Şimdi çeşitli eğitimler sonucunda bezi tekrar üretmeyi başardık, seri üretime dönüştürdük. Sonrası için de bunu pazarlamak ve giysilere dönüştürmek gerekiyordu. Şu anda giysilerimiz, takılarımız her şeyi yapacak konuma geldik, buradaki kurslarımızda." diye konuştu.
RUSYA'DAN NUMUNE İSTENDİ
Konfeksiyon ve giysi aşamasına geldikten sonra ürünlerini, Rusya'da 9-12 Kasım'da yapılan "EthnoModa Festival of Young Designers"a (Genç Tasarımcıların EthnoModa Festivali) gönderdiklerini anlatan Şahin, şunları kaydetti:
"Proje akademik alamda da ses getirdi. İstanbul Ticaret Üniversitesi özelikle bunu Rusya'daki festivale sundu. Orada bizim hanımlarımızın yaptığı ürünlerimiz bu güzel ürünler kendini gösterdi. Ödüle layık görülen bir Lefke bezi ortaya çıktı. Bununla birlikte şunu gördük ki bu ürünler yakın bir gelecekte Rusya da dahil diğer ülkelere de verilmeye başlayacak. Rusya'dan numune istendi, siparişlerin gelmeye başladığını da görmekten çok mutluyuz. Ürün çeşitlerini gördüler, bize hangi ürünlerden ne kadar istediklerini belirttiklerinde ki yakında o da gelecek inşallah, bunu da gerçekleştirmiş olacağız."
10 TEZGAH GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYOR
Osmaneli Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi'nde Lefke bezi dokuma atölyesinde dokuma öğreticiliği yapan Gülay Durak, unutulmuş el sanatlarını tekrar canlandırmak için 10 tezgah ile çalıştıklarını bildirdi.
Durak, "Burada yöremize ait peşkirleri dokuyoruz. Sandıklardan gelen 80-100 yıllık peşkirlerin desenlerini analiz yapıp bunları tekrar canlandırıyoruz. Otantik keseler yapıyoruz. Siparişe göre otantik takılar, masa örtüleri, peştemal setleri, iğne oyaları yapıyoruz. Hepsi işlemeli ürünlerimizin. İki grup çalışıyoruz. Dokuma bölümünde 9 bayan çalışıyor. Diğer tarafta eğitim grubu var. Bir peşkiri 5 günde tamamlıyoruz. Hedefimiz yurt dışına da açılmak." dedi.
Kursun eğitim bölümünde dikiş öğreticisi olarak görev yapan Nuray Titiz de kursa "teyel" eğitimiyle başladıklarını, ardından makineyi tanıtıp kalıp bilgisi verdiklerini belirterek, "Kumaşlarımızı dikip, biçkisini ve ütüsünü yapıp müşteriye sunuyoruz. 35 kişiyiz, gece ve gündüz çalışan gurubumuz da var." ifadelerini kullandı.
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