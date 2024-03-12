Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nun oyunu 'Parkta Güzel Bir Gün', Şehir Tiyatroları Buluşmaları kapsamında 13-16 Mart tarihleri arasında Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde seyirciyle buluşuyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Lefkoşa Belediyesi’yle yaptığı uluslararası işbirliği kapsamında Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nu ağırlıyor. İstanbul seyircisinin merakla beklediği oyun, 13-16 Mart 2024 tarihleri arasında Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde izlenebilecek.

Şehir Tiyatroları Buluşmaları kapsamında İstanbul seyircisiyle buluşacak olan Kieran Lynn’in yazdığı, Kıymet Karabiber’in yönettiği oyunda Aytunç Şabanlı, İzel Seylani, Melihat Beşe Günalp rol alıyor.

Parkta Güzel Bir Gün

Oyunda, parkta güzel bir gün geçirmek isteyen Olivia ve Arthur’u bir ülkenin bantla çizilen yeni sınırı ikiye ayırır. İşe yeni başlayan sınır muhafızının sert bakışları altında iki ülke arasında sıkışıp kalan çift, giderek içinden çıkılmaz bir hal alan bu absürd durumun esiri olurlar. Bizi ayıran hayali çizgileri ve bu çizgileri kırmanın ağır yaptırımlarını konu alan acı-tatlı bir komedi “Parkta Güzel Bir Gün”.