Lektin Proteini ile ilgili araştırmalar bugün iyice arttı. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında hastalığın ağır seyretmesine yol açtığı iddia edilen Lektin Proteine ilişkin merak edilen soruları yanıtladık...

LEKTİN PROTEİNİ NEDİR?

Vücuttaki bağışıklık sisteminde, enfeksiyonlara ve virüslere karşı harekete geçerek sağlığa zarar gelmesini önleyen proteine, lektin protein denir. Vücuttaki bazı maddeler, insan sağlığını olumsuz etkenlere karşı korumak adına faaliyet gösterir. Bağışıklık sisteminin güçlü tutulmasıyla vücutta bulunan proteinler, enfeksiyonlara ve virüslere karşı mücadele eder. Bu doğal koruma sistemini oluşturan maddelerden biri de vücuttaki lektin proteindir.

Lektin protein, virüs ve bakterilere ya da enfeksiyonlara karşı güçlü bir duvar olması sebebiyle insan sağlığında önemli bir yere sahiptir. Tüm bitkilerde bulunan bir protein türü olan lektin, yapışkan bir yapıya sahi olmasıyla bilinir. Lektin, vücutta bulunan hücre zarının şeker molekülüne bağlanır.

LEKTİN PROTEİN EKSİKLİĞİ NEDEN OLUR?

Koronavirüsle mücadelede de karşımıza çıkan lektin, vücudun savunma sistemini oluşturan en önemli proteinlerdendir. Vücudun iyi çalışır halde olması için, lektin proteinlerin de hücrede yeterince sentezlenmesi gerekir.

Koronavirüs hastalarında da lektin protein sorununa rastalanmıştır. Koronavirüs tedavisinde daha önce yoğun bakımda yatan hastalarda, mannoz bağlayıcı lektin proteinin doğru sentezlenmediği ve hatta hiç bulunmadığı gözlemlenmiştir. Vücudunda lektin protein sentezlenmeyen kişilerin, koronavirüsü ve beraberindeki diğer hastalıkları ağır atlatmaları mümkündür.