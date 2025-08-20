Leon Bailey'nin yeni adresi Roma!
İtalya Serie A temsilcisi Roma, İngiltere Premier League ekibi Aston Villa'dan Leon Bailey'i kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.
Roma'nın açıklamasında, 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Genk, Bayer Leverkusen ve Aston Villa'da oynayan Bailey, İtalya temsilcisinde 31 numaralı formayı giyecek.
Jamaikalı futbolcu, Aston Villa'da 144 maçta 22 gol kaydetti.
