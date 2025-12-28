Habertürk
        Haberler Dünyadan Leonardo DiCaprio ile sevgilisi Victoria Ceretti öpüşürken görüntülendi - magazin haberleri

        Leonardo DiCaprio ile sevgilisi Victoria Ceretti öpüşürken görüntülendi

        Sevgilisiyle halkın arasına çıktığında hem kendini gizlemeye çalışan hem de ona karşı yakınlık göstermekten utanan Leonardo DiCaprio, kendini aştı. Bu defa ne gizlendi, ne de kız arkadaşı Victoria Ceretti'yi öpmekten kaçındı

        Giriş: 28.12.2025 - 10:20 Güncelleme: 28.12.2025 - 10:29
        Ünlü çift mağazada aşka geldi
        Leonardo DiCaprio, başkalarının yanındayken kız arkadaşına sevgisini göstermekte çekingen biri olarak tanınıyor. Ancak DiCaprio, önceki gün Los Angeles'ta sevgilisi Victoria Ceretti ile alışveriş yaparken her zamankinden farklı görünüyordu.

        51 yaşındaki 'Titanic' yıldızı, bir mağazada alışveriş yaparken 27 yaşındaki sevgilisiyle öpüşme anını gözler önüne serdi.

        Victoria Ceretti, mağazanın kalabalığı arasında bu hassas romantik anın tadını çıkarırken her zamanki gibi neşeli görünüyordu.

        Sevgi gösterisi, ünlü çiftin alışveriş sonrasında oturdukları kafede de devam etti. Ceretti, sık sık erkek arkadaşı Leonardo DiCaprio'ya sarılırken görüntülendi.

        İtalyan model, kollarını Leonardo DiCaprio'ya sararken, ünlü oyuncu da durumdan rahatsız görünmüyordu. Genellikle dışarıda dolaşırken dikkat çekmekten kaçınan ve yüzünde maskeyle dolaşan DiCaprio, bu defa maskeyi de takmayı tercih etmemişti.

        Yağmurlu havada alışveriş yaptıkları mağazadan çıkarken görülen Leonardo Di Caprio ve sevgilisi, bir süre mağaza kapısında bekledi.

        Ardından Leonardo DiCaprio, arabasının başına giderek kız arkadaşını arabayla mağazanın önünden aldı.

        Leonardo DiCaprio ile Victoria Ceretti, 2023'ten bu yana birlikte. İlişkileri boyunca Ceretti'nin zaman zaman parmağında bir yüzükle görüldüğü oldu ve bu durum nişanlandıkları şeklinde yorumlandı. Ancak çifte yakın kaynaklar ikilinin nişanlı olmadığını belirtiyor.

        Büyükçekmece'de izinsiz kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı

        Büyükçekmece'de, izinsiz kazı yaptıkları belirlenen 2 kişi polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

