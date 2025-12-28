Leonardo DiCaprio ile sevgilisi Victoria Ceretti öpüşürken görüntülendi

Leonardo DiCaprio, başkalarının yanındayken kız arkadaşına sevgisini göstermekte çekingen biri olarak tanınıyor. Ancak DiCaprio, önceki gün Los Angeles'ta sevgilisi Victoria Ceretti ile alışveriş yaparken her zamankinden farklı görünüyordu.

51 yaşındaki 'Titanic' yıldızı, bir mağazada alışveriş yaparken 27 yaşındaki sevgilisiyle öpüşme anını gözler önüne serdi.

Victoria Ceretti, mağazanın kalabalığı arasında bu hassas romantik anın tadını çıkarırken her zamanki gibi neşeli görünüyordu.

Sevgi gösterisi, ünlü çiftin alışveriş sonrasında oturdukları kafede de devam etti. Ceretti, sık sık erkek arkadaşı Leonardo DiCaprio'ya sarılırken görüntülendi.

İtalyan model, kollarını Leonardo DiCaprio'ya sararken, ünlü oyuncu da durumdan rahatsız görünmüyordu. Genellikle dışarıda dolaşırken dikkat çekmekten kaçınan ve yüzünde maskeyle dolaşan DiCaprio, bu defa maskeyi de takmayı tercih etmemişti.

Yağmurlu havada alışveriş yaptıkları mağazadan çıkarken görülen Leonardo Di Caprio ve sevgilisi, bir süre mağaza kapısında bekledi.