Lesotho Krallığı ve Türkiye arasında yapılan işbirliği anlaşması TBMM'de kabul edilerek yürürlüğe girdi. TBMM'deki oylama sonrası kamuoyunun uzun süre dikkatinden kaçan anlaşmayla ilgili detaylar da merak edilmeye başladı. Peki, Lesotho Anlaşması nedir? Lesotho nerede? İşte merak edilen detaylar...

LESOTHO ANLAŞMASI NEDİR?

Lesotho Krallığı ile söz konusu anlaşma 15 Temmuz darbe girişimin ardından 2016 yılında imzalandı. Anlaşmadaki en önemli maddelerden biri de ülkede Türkiye adına büyükelçilik açılması... Anlaşma henüz Lesotho'da yasal süreçler tamamlanmadığı için uygulamaya koyulmadı. Ancak diplomasi uzmanları anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte FETÖ'nün bu ülkede yayılması karşısında geniş çaplı önlemlerin alınmasında etkili olacağını düşünüyor.

LESOTHO NEREDE?

Lesotho ya da resmî adı ile Lesotho Krallığı, Afrika kıtasının güneyinde yer alan bir ülkedir. Ülke topraklarının tamamı Güney Afrika Cumhuriyeti toprakları ile çevrilidir. 1868 yılından Birleşik Krallık'tan bağımsızlığın kazanıldığı 1966 yılına kadar Basutoland olarak adlandırılan ve parlamenter monarşi ile yönetilen ülkenin başkenti Maseru'dur.