Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Lesotho ile anlaşma: FETÖ'ye karşı önlem! Lesotho nerede?

Lesotho Krallığı ile Türkiye arasında yapılan anlaşma sonrası kamuoyunda "Lesotho anlaşması nedir?" ve "Lesotho nerede?" sorularının cevabı merak edilip araştırılmaya başlandı. Anlaşmayla birlikte terör örgütü FETÖ'ye karşı Lesotho özelinde önlemler genişletilecek. Peki, Lesotho nerede? İşte tüm soruların detayları...

Lesotho ile anlaşma: FETÖ'ye karşı önlem! Lesotho nerede?

Lesotho Krallığı ve Türkiye arasında yapılan işbirliği anlaşması TBMM'de kabul edilerek yürürlüğe girdi. TBMM'deki oylama sonrası kamuoyunun uzun süre dikkatinden kaçan anlaşmayla ilgili detaylar da merak edilmeye başladı. Peki, Lesotho Anlaşması nedir? Lesotho nerede? İşte merak edilen detaylar...

LESOTHO ANLAŞMASI NEDİR?

Lesotho Krallığı ile söz konusu anlaşma 15 Temmuz darbe girişimin ardından 2016 yılında imzalandı. Anlaşmadaki en önemli maddelerden biri de ülkede Türkiye adına büyükelçilik açılması... Anlaşma henüz Lesotho'da yasal süreçler tamamlanmadığı için uygulamaya koyulmadı. Ancak diplomasi uzmanları anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte FETÖ'nün bu ülkede yayılması karşısında geniş çaplı önlemlerin alınmasında etkili olacağını düşünüyor.

LESOTHO NEREDE?

Lesotho ya da resmî adı ile Lesotho Krallığı, Afrika kıtasının güneyinde yer alan bir ülkedir. Ülke topraklarının tamamı Güney Afrika Cumhuriyeti toprakları ile çevrilidir. 1868 yılından Birleşik Krallık'tan bağımsızlığın kazanıldığı 1966 yılına kadar Basutoland olarak adlandırılan ve parlamenter monarşi ile yönetilen ülkenin başkenti Maseru'dur.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

1 Mart'ta Kafeler ve restoranlar açılıyor mu? Kafeler ne zaman açılacak, tarih belli mi?
GÜNDEM1 Mart'ta Kafeler ve restoranlar açılıyor mu?
ŞİMDİ KİLOSU 100 TL! Son dakika: Daha önce yere dökülüyordu! Şimdi kilosu 100 TL'den satılıyor!
GÜNDEMDaha önce yere dökülüyordu! Şimdi kilosu 100 TL!
20 yaş altı hafta sonu (27-28 Şubat) sokağa çıkabilir mi? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?
GÜNDEM20 yaş altı hafta sonu sokağa çıkabilir mi?
Hafta sonu marketler kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? 27-28 Şubat A101, ŞOK, BİM, Migros çalışma saatleri
GÜNDEMHafta sonu marketler kaçta açılıyor?
Kabine Toplantısı ne zaman? Yasaklar kaldırılacak mı? Krtik tarih belli oldu
GÜNDEMYasaklar kalkacak mı? Gözler Kabine'de
PİK YAPTI! Son dakika: Samsun'da korona alarmı! İki mahalle karantinada
GÜNDEMVakaların pik yaptığı kentte 2 mahalleye karantina!
İSKİ İstanbul su kesintileri: 27 Şubat 2021 İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
GÜNDEMİstanbul'da su kesintisi olan ilçeler
İstanbul'da okullar açılıyor mu? Valilik'ten SON DAKİKA açıklama
GÜNDEMİstanbul Valiliği'nden okulların açılmasına ilişkin ...
Ramazan Bayramı 2021 ne zaman? Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç ne zaman?
GÜNDEM2021 Ramazan Bayramı ne zaman?
Cemal Kaşıkçı kimdir? Cemal Kaşıkçı neden öldü?
GÜNDEMCemal Kaşıkçı kimdir?