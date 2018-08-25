Levanger - Kongsvinger maç önü

Norveç 1.Lig heyecanı devam ediyor. Levanger, 26 Ağustos 2018 Pazar günü Kongsvinger takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 19:00. 12 puanlı Levanger 16. sırada bulunuyor, Kongsvinger 32 puana sahip ve 5. sırada. Ev sahibi Levanger, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Kongsvinger son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 659 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Levanger kazanırsa 2.80, beraberlik çıkarsa 3.40, Kongsvinger sahadan galip ayrılırsa 1.80 oranını elde edecekler. Alt 2.30, üst 1.30 veriyor. Karşılıklı gol var 1.25, karşılıklı gol yok 2.20 oranını kazandıracak.

Levanger son haftadaki Ullensaker / Kisa müsabasında 2-0 kazandı.

Kongsvinger, Tromsdalen karşılaşmaında 0-1 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 7 mağlubiyet alan Levanger, 12 gol attı ve 21 gol yedi.

Kongsvinger ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Kongsvinger, 19 gol atarken 19 gol yedi.

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