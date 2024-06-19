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        Levent Arkan'ın bir davası daha çıktı

        Cumhurbaşkanı'na hakaret davasında tutuklanan Levent Arkan'ın, İzmir'de bir davada daha yargılandığı ortaya çıktı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 16:12 Güncelleme: 19.06.2024 - 16:12
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        Levent Arkan'ın bir davası daha çıktı
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        Cumhurbaşkanı'na hakaret davasında tutuklanan eski Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Medya Direktörü Levent Arkan'ın, İzmir'de bir davada daha yargılandığı ortaya çıktı

        İHA'nın haberine göre Cumhurbaşkanı’na hakaret soruşturması kapsamında tutuklanan Bodrum Tanıtma Vakfı'nın eski reklam koordinatörü ve bir dönem de Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Medya Direktörlüğü görevinde de bulunan Levent Arkan’ın, 2019 yılında İzmir’de güvenlik görevlilerine hakaret suçlaması nedeniyle 1 yıl 15 gün hapis cezası aldığı ortaya çıktı.

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        Geçtiğimiz şubat ayı içerisinde, Bodrum Tanıtma Vakfı'nda reklam koordinatörü olarak görev yapan Levent Arkan'a ait olduğu iddia edilen bir ses kaydı ortaya çıktı.

        BİLİRKİŞİ İNCELEMESİNİN ARDINDAN TUTUKLANDI

        Bazı sitelerde yayınlanan ses kaydı sonrası yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatıldı. Cumhurbaşkanı'na hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek suçlaması ile Bodrum Adliyesi'ne sevk edilen Arkan, savcılıkta ifade verdi. Savcılıktaki ifadesinin ardından adli kontrol talebi ile mahkemeye sevk edilen Arkan, yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ses kayıtları ile ilgili bilirkişi incelemenin tamamlanmasının ardından Levent Arkan 31 Mayıs’ta yeniden gözaltına alındı. Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen Arkan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        İZMİR'DE YARGILANDIĞI ÖĞRENİLDİ

        İzmir’de lüks bir rezidans içerisinde ofisi bulunan Levent Arkan'ın, 7 Mayıs 2019 tarihinde bulunduğu adrese yemek siparişi söylediği öğrenildi. Güvenlik görevlisinin siparişi yük asansörüne yönlendirmesi üzerine Arkan telefonla güvenliği arayıp iddiaya hakaretlerde bulundu. Bunun üzerine güvenlik görevlileri Arkan hakkında suç duyurusunda bulundu. İzmir 7’nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 10 Mart 2022 tarihinde görülen duruşmada, mahkeme Arkan’a kamu görevlisine karşı hakaret suçundan 1 yıl 15 gün hapis cezasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Mahkeme sanık hakkında 5 yıl denetimli serbestlik tedbirine tabii tutulmasına da karar verdi.

        Öte yandan, Arkan'ın savunmasında üzerine atılı suçu kabul etmediği ortaya çıktı. Arkan'ın geçtiğimiz hafta 2’nci kez tutuksuz yargılanma talebinde bulunduğu, bu talebin mahkeme tarafından reddedildiği öğrenildi.

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        #levent arkan
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