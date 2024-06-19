Levent Arkan'ın bir davası daha çıktı

Cumhurbaşkanı'na hakaret davasında tutuklanan eski Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Medya Direktörü Levent Arkan'ın, İzmir'de bir davada daha yargılandığı ortaya çıktı

İHA'nın haberine göre Cumhurbaşkanı’na hakaret soruşturması kapsamında tutuklanan Bodrum Tanıtma Vakfı'nın eski reklam koordinatörü ve bir dönem de Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Medya Direktörlüğü görevinde de bulunan Levent Arkan’ın, 2019 yılında İzmir’de güvenlik görevlilerine hakaret suçlaması nedeniyle 1 yıl 15 gün hapis cezası aldığı ortaya çıktı.

REKLAM Geçtiğimiz şubat ayı içerisinde, Bodrum Tanıtma Vakfı'nda reklam koordinatörü olarak görev yapan Levent Arkan'a ait olduğu iddia edilen bir ses kaydı ortaya çıktı. BİLİRKİŞİ İNCELEMESİNİN ARDINDAN TUTUKLANDI Bazı sitelerde yayınlanan ses kaydı sonrası yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatıldı. Cumhurbaşkanı'na hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek suçlaması ile Bodrum Adliyesi'ne sevk edilen Arkan, savcılıkta ifade verdi. Savcılıktaki ifadesinin ardından adli kontrol talebi ile mahkemeye sevk edilen Arkan, yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ses kayıtları ile ilgili bilirkişi incelemenin tamamlanmasının ardından Levent Arkan 31 Mayıs’ta yeniden gözaltına alındı. Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen Arkan, tutuklanarak cezaevine gönderildi. REKLAM