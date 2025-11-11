Sezon sonunda Barcelona'daki sözleşmesi sona erecek olan Robert Lewandowski, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Katalan basınında çıkan 'Barcelona'da kalacak' şeklindeki haberlere karşın 37 yaşındaki Polonyalı yıldız, henüz kararını vermediğini söyledi.

"BU SORUNUN CEVABINI HALA BİLMİYORUM"

Polonya'nın Hollanda ile oynayacağı karşılaşma öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulunan Lewa, "Gelecek sezon Barcelona'da kalacak mıyım, cevabı hala bilmiyorum. Bu yüzden acelem yok, kendimle barışığım. Ve bu en önemli şey. Örneğin, kulüp şimdi benimle iletişime geçse bile, yine de bu soruya cevap vermem. Çünkü benim için en iyisinin ne olduğunu da hissetmem gerekiyor. Artık sakinim, acelem yok ve şu anda başka bir şey beklemiyorum." ifadelerini kullandı.