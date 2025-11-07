Habertürk
        Leyla Tanlar: Üşeniyoruz, biri bizi evlendirsin

        Leyla Tanlar: Üşeniyoruz, biri bizi evlendirsin

        İki yıl önce kendisi gibi oyuncu olan Burak Dakak ile nişanlanan Leyla Tanlar, evlilikle ilgili samimi açıklamalarda bulundu; "Çok istiyoruz ikimiz de, keşke biri bizim yerimize planlasa ve bir anda biz evlensek"

        Giriş: 07.11.2025 - 08:08 Güncelleme: 07.11.2025 - 08:08
        "Biri bizi evlendirsin"
        Dizi setinde başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Leyla Tanlar ile Burak Dakak, 2023'te evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlanmıştı.

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Leyla Tanlar, katıldığı bir davette basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Evlilik hakkında samimi açıklamalarda bulunan Tanlar, Burak Dakak ile ilişkisinin yolunda gittiğini ancak zamansızlıktan dolayı evlenemedikleri itiraf etti.

        "KEŞKE BİRİ BİZİM YERİMİZE PLANLASA DA EVLENSEK"

        Çalışmadığı zamanlarda evden pek çıkmadığını söyleyen Leyla Tanlar, evlilik planlarıyla ilgili sorular üzerine "Çok istiyoruz ikimiz de, keşke biri bizim yerimize planlasa ve bir anda biz evlensek. O üşengeçlikle uzuyor. Yoksa çok istiyoruz" yanıtın verdi.

