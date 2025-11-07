Leyla Tanlar: Üşeniyoruz, biri bizi evlendirsin

Dizi setinde başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Leyla Tanlar ile Burak Dakak, 2023'te evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlanmıştı.

Burak Dakak ve Leyla Tanlar

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Leyla Tanlar, katıldığı bir davette basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Evlilik hakkında samimi açıklamalarda bulunan Tanlar, Burak Dakak ile ilişkisinin yolunda gittiğini ancak zamansızlıktan dolayı evlenemedikleri itiraf etti.

"KEŞKE BİRİ BİZİM YERİMİZE PLANLASA DA EVLENSEK"

Çalışmadığı zamanlarda evden pek çıkmadığını söyleyen Leyla Tanlar, evlilik planlarıyla ilgili sorular üzerine "Çok istiyoruz ikimiz de, keşke biri bizim yerimize planlasa ve bir anda biz evlensek. O üşengeçlikle uzuyor. Yoksa çok istiyoruz" yanıtın verdi.