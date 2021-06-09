Leyla ve Mecnun dizisinin yeni Leylası: Deniz Işın

Leyla ve Mecnun dizisinin yönetmeni Onur Ünlü, dizinin yeni Leylasını duyurdu. Deniz Işın, yeniden Exxen'de ekranlara gelecek Leyla ile Mecnun dizisinin efsaneleşen "Leyla" karakterini canlandıracak. Dizinin yönetmeni Onur Ünlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Işın ile sette çekilen fotoğrafına yer verdi.

Leyla ile Mecnun dizisi, 7 yıl aradan sonra Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de yeniden ekranlara dönüyor. Daha önce Leyla karakterine her sezonda farklı bir isim hayat vermişti.

ONUR ÜNLÜ DUYURDU

İlk sezonda Ezgi Asaroğlu, Leyla İle Mecnun dizisinde Leyla olarak yer aldı. Fakat daha sonra diziden rol arkadaşı Ushan Çakır'ın kendisini dövdüğünü iddia ederek diziden ayrıldı. Senarist de Asaroğlu'nun ayrılığının ardından başarılı bir ölüm senaryosu yazdı. Mecnun ise ömrünün geri kalanını, gerçek Leyla'sını arayarak geçirdi.