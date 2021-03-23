LG'den İzmir'e yeni LG Brand Shop

AA

LG Electronics'ten yapılan açıklamaya göre, şirket Türkiye yatırımlarına son hızla devam ediyor. Son yıllarda Türkiye’nin farklı illerinde kendi mağazaları ile büyümesini sürdüren LG, 48. mağazasını İzmir Karşıyaka’da açtı. Açılışa özel avantajlar ve sürpriz fiyatların LG’nin son teknoloji ürünlerine sahip olmak isteyen ziyaretçilerini beklediği Karşıyaka LG Brand Shop ile İzmir’deki 8. Mağazasını hizmete sokan LG, bu mağazasında da son teknoloji ve yapay zeka ile donatılmış ürünlerini sergiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ve açılış nedeniyle İzmir mağazasını ziyaret eden LG Ev Eğlencesi Elektroniği ve Beyaz Eşya Ürün Grubu Satış Başkanı Bülent Bülbül, "Türkiye, LG için çok önemli ve yatırımlarımızı artırarak devam ettirmek istediğimiz bir pazar. Özellikle kendi mağazalarımız yoluyla büyümek bizim için çok önemli. Bu amaçla, 2019’un son aylarından itibaren mağazalaşma yönündeki hızımızı artırdık. Hedef illerimizden başlayarak tüm ülkede, LG tüketicileri ile, iş ortaklarımızın yanı sıra LG Brand Shop’lar aracılığı ile de buluşmak en büyük amacımız." ifadelerini kullandı.

Karşıyaka’da Yılmazer A.Ş. yatırımıyla yer alan yeni LG Brand Shop’ta LG’nin son teknoloji ile donatılmış yeni nesil beyaz eşya, TV, ses sistemi, hoparlör, monitör ve klima sistemleri bulunuyor. Tüketiciler LG Brand Shop’ta, uzaktan yönetilebilen, bir biriyle konuşabilen LG markalı cihazları yakından inceleyebiliyorlar.

Kişisel asistan görevi gören, yapay zekaya sahip TV’ler, kapıyı açmadan üzerindeki ekran yardımıyla içerisindekileri gösteren buzdolabı LG InstaView, iki farklı çamaşırı, iki farklı bölmede tek seferde yıkayabilen LG TwinWash çamaşır makineleri, ev dışındayken de çalıştırıp kapatılabilen klima, bulaşık ve çamaşır makineleri ile kurutucular ilgi çeken ürünler arasında yer alıyor.