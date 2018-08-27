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LGS 3. nakil başvuruları nasıl yapılır? MEB 2018 lise LGS 3. nakil başvuruları (e Okul giriş)

LGS 3. nakil başvuruları bugün başladı. E-okul üzerinden alınan LGS 3. nakil başvurularında, birinci ve ikinci nakillerde istedikleri okullara yerleşemeyen öğrencilerin başvuruları alınacak. 31 Ağustos'ta sona erecek lise 3. nakil başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte e-Okul giriş ve LGS 3. nakil başvurularına dair detaylar

27.08.2018 - 11:34 | Güncelleme:

LGS sınavının ardından öğrenci ve velilerin nakil telaşları devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MRB) tarafından LGS 3. nakil başvuruları bugün e-Okul üzerinden alınmaya başlandı. Geride kalan yerleştirme, birinci ve ikinci nakil dönemlerinin ardından istediği liseye yerleşemeyen öğrenciler, 3. ve 4. nakil başvurularını yapacak. Bugün başlayan LGS 3. nakil başvuruları 31 Ağustos'ta sona erecek. Öğrenci ve veliler LGS 3. nakil başvurularını e-Okul üzerinden yapıyıor. İşte e-Okul giriş sayfası...

LGS 3. NAKİL BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler, bugün başlayan ve 31 Ağustos'ta sona erecek olan üçüncü nakil döneminde bir okula yerleştirilecek. LGS 3. nakil sonuçları 3 Eylül'de duyurulacak.

Lise 4. nakil başvuruları ise 3-6 Eylül'de yapılacak. Sonuçlar, 8 Eylül'de ilan edilecek.

E OKUL SİSTEMİNE GİRİŞ NASIL YAPILIR?

E-Okul için; yönetim bilgi sistemi ve veli bilgilendirme sistemi olarak iki giriş seçeneği bulunur. Veli bilgilendirme sisteminden veliler ve öğrenciler, öğrencinin T.C. kimlik numarası ve okul numarası ile giriş yapabilirler. Yönetim bilgi sisteminden ise öğretmenler, okul idaresi tarafından kendilerine verilen şifreyi kullanarak giriş yapabilirler. Giriş yaptıktan sonra, öğrencilerin sınav notlarını sisteme yükleyebilirler.

LGS 2. NAKİL SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

2. NAKİL DÖNEMİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Tercihte bulunan 1 milyon 12 bin öğrenciden 873 bin 472'si sınavsız, 123 bin 287'si sınavlı okullara olmak üzere 996 bin 759'u kayıt hakkı kazandı. Böylece tercih yapan öğrencilerin yüzde 98,5'i istediği bir ortaöğretim kurumuna yerleşti.

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