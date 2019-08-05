LGS nakil işlemlerinin ilk etabı tamamlandı. Şimdi ilk nakil işlemlerinde istediği okula yerleşemeyen öğrenciler ikinci nakil süreci ile ilgili detayları araştırıyor. Nakil sonuçları MEB'in sitesinden öğrenebiliyorken, ikinci nakil başvuruları ve boş kontenjanların görüntülenmesi e-okul üzerinden yapılıyor. Lise nakil süreci ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

LGS LİSE 1. NAKİL YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULA

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB),Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları bugün açıklandı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarına göre, tercih yapan öğrencilerin yüzde 98'i istedikleri bir liseye yerleştirildi.

LGS 1. NAKİL YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

LGS 2. NAKİL BAŞVURU EKRANI

Yerleştirmeye esas birinci nakil sürecinde yerleşemeyen veya yerleştikleri okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme süreci devam edecek.



Bu kapsamda, 5 Ağustos 2019'da başlayan yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları 8 Ağustos'ta sona erecek. Yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları 10 Ağustos'ta duyurulacak. Böylece merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme süreci tamamlanacak.

E-OKUL İLE LİSE NAKİL SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

Daha sonra hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 6 Eylül'de yerleştirme süreci tümüyle sona erecek.

LGS NAKİLLERİ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Her nakil döneminde, merkezi sınav puanıyla öğrenci alan, yerel yerleştirmeyle öğrenci kabul eden ve pansiyonlu okullar olmak üzere her grup için en fazla 3'er tercih yapılabilecek.

Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullara yerleşenlerden okul değiştirmek isteyenlerin, yerleştirmeye esas nakil döneminde tekrar yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okulları tercih etme zorunluluğu bulunmayacak.

Bir ortaöğretim kurumunda kaydı olmayan veya yerleşemeyen öğrencilerin ise merkezi sınavla öğrenci alan okul grubundan tercihte bulunabilmesi için yerel yerleştirme tercihi yapması gerekecek.

Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu olmayacak. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.

Yerleştirmeye esas nakil döneminde herhangi bir tercihine yerleşen öğrenci önceki yerleştiği okul hakkından vazgeçmiş sayılacak.

YERLEŞTİRME YÜZDESİ YÜZDE 98'E YÜKSELDİ

Birinci yerleştirme ve yerleştirmeye esas birinci nakil sonunda liselere yerleşen öğrenci sayısı 1 milyon 27 bin 322'ye yükseldi. Birinci yerleştirme sonunda öğrencilerin yüzde 95'i istedikleri liselere yerleştirilirken, bu oran yerleştirmeye esas birinci nakil sonunda yüzde 98'e yükseldi.



MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİME İLGİ ARTTI



Bu yıl ilk kez yüzde 1'lik dilimden öğrenci alınan mesleki ve teknik Anadolu liselerine ilgi, birinci nakil döneminde de arttı. Yerleştirmeye esas birinci nakil sonunda mesleki ve teknik Anadolu liselerine yerleşen öğrenci sayısı, birinci yerleştirme sonuçlarına göre yaklaşık yüzde 5 yükseldi.



Öte yandan, birinci yerleştirme ve yerleştirmeye esas birinci nakil sonunda mesleki ve teknik Anadolu liselerine yerleşen öğrenci sayısı geçen seneye göre yüzde 15 arttı.