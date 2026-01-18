2025-2026 eğitim öğretim yılında yapılacak olan LGS sınav tarihi öğrencilerin gündeminde. 8. sınıf öğrencilerinin gireceği sınavdaki tüm sorular, müfredatta belirtilen konu ve kazanımlara göre hazırlanacak. Öğrencilerin merakla beklediği LGS tarihi, MEB sınav takvimi ile belli oldu. Peki, 2026 LGS hangi gün, saat kaçta yapılacak, başvuru tarihleri ne zaman? İşte tüm ayrıntılar haberimizde…