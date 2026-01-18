Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem LGS ne zaman, hangi gün, saat kaçta yapılacak, başvuru tarihi belli oldu mu? 2026 MEB sınav takvimi ile LGS tarihi

        2026 MEB takvimi ile LGS sınav tarihi: LGS ne zaman, hangi gün yapılacak?

        2025-2026 eğitim öğretim yılında Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav tarihi araştırmaları hız kazandı. 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen sınavla birlikte 2026 lise yerleştirmeleri gerçekleşecek. Milli Eğitim Bakanlığı, LGS takvimini duyurdu. Bu kapsamda "2026 LGS ne zaman, hangi gün yapılacak?" sorusunun cevabı netleşti. İşte tüm detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.01.2026 - 14:59 Güncelleme: 18.01.2026 - 14:59
        1

        2025-2026 eğitim öğretim yılında yapılacak olan LGS sınav tarihi öğrencilerin gündeminde. 8. sınıf öğrencilerinin gireceği sınavdaki tüm sorular, müfredatta belirtilen konu ve kazanımlara göre hazırlanacak. Öğrencilerin merakla beklediği LGS tarihi, MEB sınav takvimi ile belli oldu. Peki, 2026 LGS hangi gün, saat kaçta yapılacak, başvuru tarihleri ne zaman? İşte tüm ayrıntılar haberimizde…

        2

        2026 LGS SINAVI NE ZAMAN?

        LGS kapsamındaki merkezi sınavın 2026 yılı takvimi belli oldu. Buna doğrultuda Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılacak.

        3

        2026 LGS SINAVI SAAT KAÇTA YAPILACAK?

        İki oturumdan oluşan sınavın birinci oturumu 09.30'da, ikinci oturumu ise 11.30'da başlayacak.

        4

        2026 LGS SINAVINDA KAÇ SORU SORULACAK?

        Sözel alandan oluşan birinci oturumda 50 soru yer alacak ve sınav 75 dakika sürecek. Sayısal alandaki ikinci oturum ise 40 sorudan oluşacak ve 80 dakika sürecek.

        5

        2026 LGS BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

        2026 LGS başvuru kılavuzu yayınlanmadı. Bu kapsamda LGS başvuru tarihleri henüz belli olmadı.

        Geçtiğimiz yıl 15 Haziran 2025 tarihinde düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav için öğrenciler, başvurularını 2-11 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştirmişti.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
