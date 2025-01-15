Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav takvimi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklandı. Ortaokuldan liseye geçiş yapacak öğrencilerin heyecanla beklediği sınav haziran ayında gerçekleştirilecek. LGS başvuruları ise e-okul sistemi üzerinden ücretsiz olarak yapılabilecek. Öğrenci ve veliler, sınav hazırlıklarını hızlandırırken, başvuru tarihleriyle ilgili detaylar yakından takip ediliyor. İşte 2025 LGS sınav tarihi...