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        Haberler Bilgi Gündem LGS ne zaman? MEB takvimi ile 2025 LGS sınav tarihi açıklandı! LGS saat kaçta, oturumlar kaç dakika olacak?

        LGS ne zaman? MEB takvimi ile LGS sınav tarihi açıklandı!

        Milli Eğitim Bakanlığı, milyonlarca öğrencinin hayatında önemli bir dönüm noktası olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav takvimini duyurdu. 2025 LGS, yaz ayında yapılacak ve başvurular e-okul sistemi üzerinden ücretsiz olarak alınacak. Okul müdürlüklerinin desteğiyle yürütülecek başvuru süreci, öğrencilerin sorunsuz bir şekilde sınava hazırlanmasını hedefliyor. Veliler ve öğrenciler, sınav hazırlıklarına yoğunlaşırken, açıklanan tarihler sınav heyecanını artırdı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2025 - 22:26 Güncelleme: 15.01.2025 - 22:33
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        Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav takvimi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklandı. Ortaokuldan liseye geçiş yapacak öğrencilerin heyecanla beklediği sınav haziran ayında gerçekleştirilecek. LGS başvuruları ise e-okul sistemi üzerinden ücretsiz olarak yapılabilecek. Öğrenci ve veliler, sınav hazırlıklarını hızlandırırken, başvuru tarihleriyle ilgili detaylar yakından takip ediliyor. İşte 2025 LGS sınav tarihi...

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        2025 LGS NE ZAMAN YAPILACAK?

        2024-2025 eğitim öğretim yılı sonunda sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav tarihi belli oldu. Buna göre, LGS kapsamındaki sınav, 15 Haziran 2025'te yapılacak.

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        SORULAR 8. SINIF DERS KİTAPLARINA GÖRE HAZIRLANACAK

        8'inci sınıf öğrencilerine yönelik LGS kapsamındaki merkezi sınavda tüm sorular 8. sınıf ders kitapları öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlanacak ve geçen yıl yapılan sınavdan farklı bir uygulama olmayacak.

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        LGS KAÇ OTURUM? OTURUMLAR KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

        LGS 2024 sözel ve sayısal olmak üzere iki oturum halinde yapılacak.

        Birinci oturum 09.30’da, ikinci oturum 11.30’da yapılacak. Birinci oturumda sözel alan soruları yer alacak ve süre 75 dakika olacaktır.

        İkinci oturumda ise sayısal alan soruları yer alacak ve süre 80 dakika olacaktır.

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