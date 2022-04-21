14 Nisan 2022'de başvuru tarihlerinin sona ermesinin ardından öğrenciler için geri sayım başladı. En çok merak edilen soruların başında LGS ne zaman yapılacak, ayın kaçında olacak gibi sorular var. Sınav günü yaklaştıkça adaylar bilgi almak amacıyla LGS tarihini araştırmaya başladı. Peki "LGS ne zaman yapılacak, ayın kaçında olacak?" MEB 2022 LGS sınavına kaç gün kaldı sorularının yanıtı haberimizde...

2022 LGS SINAVI NE ZAMAN?



Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS kılavuzuna ilişkin yaptığı açıklamada LGS kapsamında 5 Haziran 2022 Pazar günü uygulanacağını belirtti. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından uygulanan LGS sınavının birinci oturum saat 09.30'da, ikinci oturum ise saat 11.30'da başlayacak.