Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonrası öğrencilerin tercih heyecanı başladı. 2019 yılı ortaöğretim kurumları kontenjan tabloları ile tercihlerde rehberlik etmek üzere illere göre yüzdelik dilimlerdeki öğrenci sayıları da paylaşıldı. Buna ek olarak bir de bu yıl ilk kez 'tercih robotu' öğrencilerin kullanımına sunuldu. Peki LGS tercih robotu nedir? Nasıl kullanılır? Öğrenciler bu robot sayesinde tercihlerini nasıl yapacak? İşte LGS tercih robotu ile ilgili merak edilenler...

LGS TERCİH ROBOTU NEDİR?

LGS tercih robotu, öğrencilerin bu robotu kullanarak istedikleri yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke genelinde okul listelerini ve okullarla ilgili detaylı bilgileri görebilecekleri bir sistem. Ayrıca tercih robotuyla okul türleri, il, ilçe ve 2018'e ait yüzdelik dilimlerine göre arama yapılabilecek.Tarama sonunda oluşan listelerde merkezi sınav puanı ile öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarının tercih kodu, okul adı, türü, öğretim süresi, öğretim şekli, pansiyon durumu, yabancı dili, kontenjanı, adresi, 2018 yılı en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimlerine ulaşılabilecek. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan ortaöğretim kurumları için hazırlanan tercih rehberinde ise öğrenci TC kimlik ve okul numaraları ile öğrencinin kayıt bölgesindeki okullar listeleniyor.

YERLEŞTİRMELERİN YÜZDE 10'U NİTELİKLİ LİSELERE, YÜZDE 90'I ADRESE DAYALI LİSELERE YAPILACAK

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, öğrencilerin yüzde 10'u fen, Anadolu, sosyal bilimler, proje okullar gibi sınavla öğrenci alacak liselere gidecekken geriye kalan yüzde 90'ı ise adrese dayalı olarak yerleştirilecek.

TERCİHİNDEN MEMNUN OLMAYAN ÖĞRENCİLER NAKİL HAKKINI KULLANABİLECEK

Nakiller iki dönemde yapılacak. Her dönem sınavla, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan ve pansiyonlu okullar için de en fazla üçer okul tercihi yapılabilecek. Aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla ikisi seçilebilecek. Öğrenciler nakil için 'Mesleki Eğitim Merkezleri'ni de tercih edebilecek. Nakil başvuruları, tercih edilecek okulun boş kontenjanına bakılmadan herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulu müdürlüğüne yapılabilecek.

NAKİLLER NE ZAMAN YAPILACAK?

Birinci nakil tercih başvuruları 29 Temmuz-2 Ağustos arasında olacak ve sonuçlar 5 Ağustos'ta açıklanacak. İkinci nakil başvuruları ise 5-8 Ağustos tarihleri arasında alınacak ve sonuçlar 10 Ağustos'ta ilan edilecek. Boş kontenjanlara, hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları'nca yerleştirme başvuruları 19-23 Ağustos arasında yapılacak. Sonuçları ise 6 Eylül'de duyurulacak.