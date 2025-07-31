LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2025 LGS tercih sonucu için gözler MEB'te

LGS tercih sonuçları için geri sayım sürüyor. Sonuçlara erişmek isteyen öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgileriyle sisteme giriş yaparak sonuçlarını görüntüleyebilecek. Aynı gün içerisinde, boş kontenjan listesi de erişime açılacak. Peki LGS tercih sonucu ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?