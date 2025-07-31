LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2025 LGS tercih sonucu için gözler MEB'te
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından LGS tercih sonuçları duyurulacak. 2025 yılı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercihleri 24 Temmuz'da tamamlandı. Öğrenciler ve veliler LGS tercih sonucunun açıklanacağı tarihe odaklandı. Peki LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte LGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih
LGS tercih sonuçları için geri sayım sürüyor. Sonuçlara erişmek isteyen öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgileriyle sisteme giriş yaparak sonuçlarını görüntüleyebilecek. Aynı gün içerisinde, boş kontenjan listesi de erişime açılacak. Peki LGS tercih sonucu ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?
LGS 2025 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan takvime göre, LGS tercih sonuçları 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da ilan edilecek. Sonuçlara erişmek isteyen öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgileriyle sisteme giriş yaparak sonuçlarını görüntüleyebilecek. Aynı gün içerisinde, boş kontenjan listesi de erişime açılacak.
TERCİH SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLECEK?
Öğrenciler sonuçlarını meb.gov.tr ana sayfasında yer alacak "LGS Sonuçları" bölümünden sorgulayabilecek. Sorgulama ekranında, yerleştirilen okul bilgisi, puan ve sıralama gibi detaylara ulaşılabilecek.
YERLEŞTİRME SONRASI NAKİL SÜRECİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Yerleştirmeye esas 1 ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları, 4-14 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.