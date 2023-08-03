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        Haberler Dünya Liberya Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır? Liberya Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Para Birimi, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?

        Liberya nerede, hangi kıtada yer alır? Liberya başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi, şehirleri ve saat farkı nedir?

        1847 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı bir bildiri yayınlayarak bağımsızlığını kazanan Liberya, içinde bulunduğu kıtanın en eski cumhuriyeti olması sebebiyle büyük bir öneme sahiptir. Oldukça karmaşık bir arazi üzerinde konumlanmış olan Liberya; alçak bir kıyı şeridinden, bataklıklardan ve yer yer de yüksek dağlık arazilerden meydana gelmektedir. Tropikal yağmur ormanlarının, ülke topraklarının yaklaşık %40'ını oluşturduğu Liberya, yer altı kaynakları açısından da oldukça zengin bir ülkedir. Tarım ve demir madenine dayanan bir ekonomisi olan Liberya hangi kıtada yer almaktadır? Liberya başkenti neresidir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.08.2023 - 23:56
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        Liberya başkenti, bayrağı, nüfusu
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        Etnik açıdan bakıldığında bünyesinde birden fazla grubu barındıran Liberya; günümüzde anayasal bir cumhuriyet ile yönetilmektedir. Peki, Liberya nüfusu kaç kişiden meydana gelmektedir? Liberya para birimi nedir? İşte, tüm detaylar…

        Liberya Nerede?

        Liberya hangi kıtada yer almaktadır sorusunun cevabı Afrika kıtası olacaktır. Batı Afrika olarak adlandırılan bölgenin kıyısında yer alan bir ülke olan Liberya; kuzeyde Sierra Leone ve Gine, doğuda Fildişi Sahili, batıda ise Atlas Okyanusu ile çevrelenmiş durumdadır.

        • yüzyılda Portekizler tarafından işgal edilmiş olan bu coğrafyanın tarihi, Amerika Birleşik Devletleri’nde özgürlüklerini kazanmış olan siyahi halkın, 1822 tarihinden itibaren Liberya’ya gelmesiyle başlamaktadır. ABD’den çıkarak bölgeye gelen ve buraya yerleşen siyahiler 1874 yılında, kendilerinin buraya gelmesini destekleyen Amerikan Sömürge Cemiyeti ile bağlarını kopardıklarını ilan etmişler ve bir beyanname yayınlayarak bağımsız Liberya’nın kurulduğunu ilan etmişlerdir. Kelime anlamı olarak da “Özgürlerin Ülkesi” manasına gelen Liberya; bu özelliğiyle aynı zamanda Afrika kıtasının en eski cumhuriyeti olma özelliğine de sahip olmuştur.

        Liberya Başkenti

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        Bir Batı Afrika ülkesi olan Liberya’nın başkenti, Monrovia’dır. Ülkenin Atlantik Okyanusu’na olan kıyısında yer alan bu başkent, 1822 yılında kurulmuş ve Freetown’dan (Sierra Leone) sonra Afrika kıtasının ikinci Afro-Amerikan yerleşim yeri olmuştur. Ülkenin başkenti olmasının yanında en büyük finansal merkezi olma özelliğini de bünyesinde taşıyan Monrovia, sahip olduğu limanlar sayesinde ülke ekonomisine de önemli katkılar sunmaktadır.

        Liberya Nüfusu

        2023 yılı için yapılan projeksiyonlara göre Liberya’nın nüfusu 5 milyon 50 bin kişiden meydana gelmektedir. 16 farklı kabile grubu ve Amerika Birleşik Devletleri’nden gelerek bölgeye yerleşen Afro-Amerikan halktan oluşan Liberya nüfusu içindeki en kalabalık etnik unsur ise %20’lik bir oranla Kpelle halkıdır. Amerika Birleşik Devletleri’nden gelen ve Amerikan Liberyalıları adı ile anılan grubun toplam nüfus içindeki oranı ise %5 civarındadır. Bu iki ana grup dışında Bassa, Grebo, Gio ve Mano gibi çeşitli etnik grupların da yaşamakta olduğu Liberya’da hâkim olan dini inanç ise Animizm’dir.

        Kongo Demokratik Cumhuriyeti başkenti, bayrağı
        Kongo Demokratik Cumhuriyeti başkenti, bayrağı

        Liberya Para Birimi

        Liberya’da kullanılan resmi para birimin adı Liberya dolarıdır. 1943 tarihinde Liberya Merkez Bankası tarafından basılarak dolaşıma sokulan bu para biriminin uluslararası piyasalardaki kodu ise LRD’dir.

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        Liberya Bayrağının Anlamı

        1847 tarihinde kabul edilerek göndere çekilen Liberya bayrağı; kırmızı ve beyaz renkten oluşturulmuş 11 eşit yatay şeritten ve sol üst köşede yer alan mavi zemin içinde beyaz bir yıldızdan meydana gelmektedir. Kırmızı rengin üstün cesareti, beyaz rengin ise yüksek morali sembolize ettiği Liberya bayrağındaki yıldız ise siyahi kölelerin kazanmış olduğu bağımsızlığı temsil etmektedir. ABD bayrağı örnek alınarak hazırlanmış olan bu milli bayraktaki mavi renk ise siyahi Afrikalıların ana vatanını işaret eder.

        Liberya Şehirleri

        Batı Afrika’da yer alan bir ülke olan Liberya’nın önemli şehirleri şunlardır:

        • Monrovia
        • Bopolu
        • Ganta
        • Harper
        • Kakata

        Liberya Türkiye Saat Farkı

        Liberya ile Türkiye arasında 3 saatlik bir zaman farkı bulunmaktadır ve Türkiye yerel saati Liberya’dan 3 saat daha ileridedir.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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