Kongo Demokratik Cumhuriyeti Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır? Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Para Birimi, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır? Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Para Birimi, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?

Kongo Demokratik Cumhuriyeti nerede, hangi kıtada yer alır? Kongo Demokratik Cumhuriyeti başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi, şehirleri ve saat farkı nedir? Yerel Afrika halkalarında bir tanesi olan Bantuların bölgeye gelmesiyle bilinen tarihi başlayan Kongo Demokratik Cumhuriyeti, bağımsızlığını kazandığı 1960 tarihine kadar Belçika'nın sömürüsüne maruz kalmıştır. Bulunduğu konum sebebiyle ekvatoral iklimin etkisi altında olan Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ülke topraklarının yaklaşık %60'ı tropikal yağmur ormanları ile kaplıdır. Doğal kaynaklar açısından da oldukça zengin olan ülkeler arasında yer alan Kongo Demokratik Cumhuriyeti hangi kıtada yer almaktadır? Kongo Demokratik Cumhuriyeti başkenti neresidir?

200’den fazla etnik gruba ev sahipliği yapan ve oldukça genç bir nüfusa sahip olan Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde şehirleşme orası ise %50 civarlarında seyreder. Peki, Kongo Demokratik Cumhuriyeti nüfusu kaç kişiden meydana gelmektedir? Kongo Demokratik Cumhuriyeti bayrağının anlamı nedir? İşte, tüm detaylar…

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Nerede?

Kongo Demokratik Cumhuriyeti hangi kıtada yer almaktadır sorusuna verilecek cevap, Afrika kıtası olacaktır. Orta Afrika’da konumlanmış bir ülke olan Demokratik Kongo Cumhuriyeti; kuzeyde Sudan ve Orta Afrika Cumhuriyeti, batıda Kongo Cumhuriyeti, doğuda Uganda, Ruanda ve Tanzanya, güneyde ise Zambiya ve Angola ile komşudur.

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Bilinen tarihi günümüzden yaklaşık 3000 sene önce başlayan bu coğrafya, 15. yüzyıldan itibaren Avrupalı sömürgecilerin ilgisini çekmeye başlamıştır. Sırasıyla Portekiz, İngiltere, İtalya, Fransa ve Hollanda gibi batılı devletlerin etki alanına giren Kongo havzası son olarak 19. yüzyılın ikinci yarısında Belçika’nın kontrolü altına girmiştir. 1805 yılında Belçika kontrolünde kurulan ve 1905 tarihinde ise resmen bir Belçika sömürgesi olduğu ilan edilen Kongo Devleti’nin bağımsızlığını kazandığı tarih ise 1960’dır. 2. Dünya Savaşı sonrası neredeyse tüm Afrika’yı saran bağımsızlık mücadelesi bu coğrafyaya da sıçramış ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti 1960 yılında bağımsızlığını kazanmıştır.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başkenti

Bir Orta Afrika ülkesi olan Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin başkenti, Kinşasa’dır. Kongo Nehri’nin güney yakasında bulunan ve başkent olmasının yanında ülkenin en büyük şehri de olan Kinşasa; ülke nüfusunun yaklaşık %15’ine de ev sahipliği yapmaktadır. Kalabalık bir şehir olması sebebiyle kıtanın da en büyük şehirlerinden bir tanesi olan bu başkent, sahip olduğu uluslararası havalimanı ile de Demokratik Kongo’yu tüm dünyaya bağlamaktadır.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Nüfusu

2023 verilerine göre Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin nüfusu, 102 milyon kişiden meydana gelmektedir. 200’den fazla etnik gruba ev sahipliği yapan Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde nüfusun %80’i ise Bantu etnik grubun alt kollarından oluşmaktadır. Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde her ne kadar resmi dil Fransızca olarak kabul edilse de nüfus içindeki bu etnik çeşitlilik konuşulan dillere de yansımıştır. Dini inanç konusuna değinecek olursak da nüfusun yaklaşık %80’i Hristiyanlık inancına mensuptur.

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti Para Birimi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde kullanılan resmi para biriminin ismi, Kongo frangıdır. İlk olarak 1998 tarihinde basılarak tedavüle sokulan bu para biriminin uluslararası kodu ise CDF’dir.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Bayrağının Anlamı

2006 yılında kabul edilerek göndere çekilen Kongo Demokratik Cumhuriyeti bayrağı; mavi bir zemin üzerinde, sarı ve kırmızı renkten oluşturulmuş 3 çapraz şeritten ve sol üst köşede yer alan sarı beş köşeli yıldızdan meydana gelmektedir. Bayrağın zemininde yer alan mavi renk ülke halkı arasındaki barışı, kırmızı renk bağımsızlık mücadelesi, sarı renk ülkenin refahını, sol köşede yer alan beş köşeli yıldız ise ülkenin birlik ve beraberliğini temsil etmektedir.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Şehirleri

İdari olarak 11 bölgeye ayrılmış olan Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin başlıca şehirleri şunlardır:

Kinşasa

Kindu

Matadi

Goma

Bakavu

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Türkiye Saat Farkı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile Türkiye arasında 2 saatlik bir fark bulunmaktadır ve Türkiye yerel saati, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nden 2 saat daha ileridedir.

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