Kongo Cumhuriyeti Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır? Kongo Cumhuriyeti Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Para Birimi, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir? htka

Kongo Cumhuriyeti Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır? Kongo Cumhuriyeti Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Para Birimi, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir? htka

Kongo Cumhuriyeti nerede, hangi kıtada yer alır? Kongo Cumhuriyeti başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi, şehirleri ve saat farkı nedir? Bağımsızlığını kazandığı 1960 tarihine kadar Fransa'nın sömürgesi durumunda olan Kongo Cumhuriyeti, sömürü yılları öncesinde bölgesel kabileler ve krallıklar ile yönetilen bir coğrafya olarak dikkat çekmektedir. Yüksekliği 500 ile 1000 metre arasında değişen bir yayla görünümünde olan Kongo Cumhuriyeti; ekvator çizgisi üzerinde yer alması sebebiyle ekvatoral iklimin etkisi altındadır. Sahip olduğu bu iklim sebebiyle balta girmemiş ormanların da yer aldığı Kongo Cumhuriyeti hangi kıtada yer almaktadır? Kongo Cumhuriyeti başkenti neresidir?

Birçok Afrika ülkesi gibi oldukça genç bir nüfusa sahip olan Kongo Cumhuriyeti’nde 65 yaş üstü nüfusun oranı ise yaklaşık %3’tür. Peki, Kongo Cumhuriyeti nüfusu kaç kişiden meydana gelmektedir? Kongo Cumhuriyeti para birimi nedir? İşte, tüm detaylar…

Kongo Cumhuriyeti Nerede?

Kongo Cumhuriyet hangi kıtada yer almaktadır diye sorulduğunda verilecek cevap Afrika kıtası olacaktır. Afrika kıtasının orta bölümünde yer alan bir ülke olan Kongo Cumhuriyeti; kuzeyde Kamerun ve Orta Afrika Cumhuriyeti, doğuda Zaire, batıda Gabon ve güneybatıda ise Atlas Okyanusu ile çevrelenmiş durumdadır.

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Binlerce yıl boyunca Afrikalı kabileler ve yerel krallıklar aracılığıyla yönetilen Kongo, 16. yüzyıldan itibaren sömürgeci batılıların dikkatini çekmiş ve bu coğrafya Portekiz, Fransa ve Belçika tarafından kontrol altında tutulmak istenmiştir. 1885 yılında tamamen Fransız kontrolü altına giren Kongo, Fransa tarafından Fransız Ekvatoral Afrika’sına dahil edilmiş ve coğrafyanın bu statüsü Kongo Cumhuriyeti’nin 1960 yılında kazandığı bağımsızlığa kadar sürmüştür. 2. Dünya Savaşı sonrası Fransız sömürgeleri arasında başlayan bağımsızlık mücadelesinin Kongo’ya da sıçraması üzerine, 15 Ağustos 1960 tarihinde Kongo Cumhuriyeti bağımsızlığını kazanmıştır.

Kongo Cumhuriyeti Başkenti

Afrika’nın ortasında yer alan bir ülke olan Kongo’nun başkenti, Brazzaville’dir. Başkent olmasının yanı sıra ülkenin en büyük şehri de olan Brazzaville, 1883 yılında Fransızlar tarafında kurulmuştur. Ülkenin en güney bölgesinde yer alan ve Kongo Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını kazanmasının ardından başkent ilan edilen Brazzaville, ülke nüfusunun büyük bir kısmına da ev sahipliği yapmaktadır. Birçok Afrika şehrine kıyasla daha güvenli bir şehir olan bu başkent, 100 kilometrekarelik bir yüzölçümüne sahiptir.

Kongo Cumhuriyeti Nüfusu

2023 verilerine göre Kongo Cumhuriyeti nüfusu, 5 milyon 500 bin kişiden meydana gelmektedir. Buteke, Bakonga, M’Bachibe ve Sangha olmak üzere 4 ana etnik unsurdan meydana gelen Kongo Cumhuriyeti nüfusunun %70’i şehirlerde geride kalan %30’u ise kırsal alanlardan yaşamaktadır. Resmi dil olarak Fransızcanın kabul edildiği Kongo Cumhuriyeti’nde hâkim olan dini inanç ise Hristiyanlık’tır. Halkın yaklaşık %50’sinin Hristiyanlık inancına mensup olduğu Kongo’da ikinci büyük inanç ise yerel Afrika dinlerinden meydana gelmektedir.

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Kongo Cumhuriyeti Para Birimi

Kongo Cumhuriyeti’nde kullanılan resmi para biriminin adı Orta Afrika frangıdır. Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Çad gibi birçok Afrika ülkesi tarafından da kullanılan bu para biriminin uluslararası kodu ise XAF’tır.

Kongo Cumhuriyeti Bayrağının Anlamı

İlk kez 1959 yılında kabul edilen, 1991 yılında üzerinde yapılan değişikliklerle son halini alan Kongo Cumhuriyeti bayrağı yeşil, sarı ve kırmızı renkten oluşturulmuş üç çapraz şeritten meydana gelmektedir. Bayrak üzerinde yer alan yeşil renk ülkenin doğasını, sarı renk ülkenin zengin olan yer altı kaynaklarını, son olarak kırmızı renk ise bağımsızlık mücadelesini sembolize etmektedir.

Kongo Cumhuriyetin Şehirleri

İdari açıdan 12 bölgeye ayrılmış olan Kongo Cumhuriyeti’nin başlıca şehirleri şu şekildedir:

Brazzaville

Ewo

Hinda

Sibiti

Madingou

Kongo Cumhuriyeti Türkiye Saat Farkı

Kongo Cumhuriyeti ile Türkiye yerel saati arasında 2 saatlik bir fark bulunmaktadır ve Türkiye’de kullanılan yerel saat Kongo Cumhuriyeti’nden 2 saat daha ileridedir.

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