Komorlar Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır? Komorlar Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Para Birimi, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?

Komorlar Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır? Komorlar Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Para Birimi, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?

Komorlar nerede, hangi kıtada yer alır? Komorlar başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi, şehirleri ve saat farkı nedir? Sahip olduğu yüzölçümü ile dünyanın en küçük ülkelerinden bir tanesi olan Komorlar ya da resmi ismiyle Komorlar Birliği; 1975 yılında bağımsız olana kadar Fransa'nın kontrolü altında kalmış bir ülkedir. Afrika kıtasına bağlı bir adanın üzerinde konumlanmış olan bu küçük ülkede hâkim olan iklim ise tropikal iklimdir. Hâkim olan iklime paralel olarak ada üzerinde tropikal yağmur ormanlarının bulunduğu Komorlar hangi kıtada yer almaktadır? Komorlar başkenti neresidir? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Genellikle Büyük Komor adası üzerine yerleşmiş olan Komor nüfusunun yarısında fazlası genç insanlardan meydana gelmekte ve ülkedeki yaşlıların oranı ise %4 civarındadır. Peki, Komorlar nüfusu kaç kişiden meydana gelmektedir? Komorlar bayrağının anlamı nedir? İşte, tüm detaylar…

Komorlar Nerede?

Komorlar hangi kıtada yer almaktadır diye sorulduğunda bu sorunun cevabı Afrika kıtası olacaktır. Afrika’ya bağlı bir ada ülkesi olan ve Büyük Komor, Anjouan, Moheli ve Mayotte adaları üzerinde yer alan Komorlar; Mozambik açıklarında ve Hint Okyanusu’nun batısında yer almaktadır.

Bilinen tarihi 14. yüzyılda, bölgeye İslamiyet’in gelmesiyle başlayan Komorlar, 4 ana adadan meydana gelmektedir ve Müslümanların bu bölgeye gelmesinin ardından bu adalar üzerinde birer sultanlık kurulmuştur. 16. Yüzyılda Portekizli denizciler de Komorlar’a gelmişler ancak kendi inançlarını yayamayınca Komorlar’ı terk etmişlerdir. 1912 tarihinde Fransa tarafında işgal edilen Komorlar’ın bağımsızlığını kazanması ise 1975 senesinde mümkün olmuştur. 1961 tarihinde bir nevi iç serbestlik kazanan Komorlar, parlamentoda aldığı bir kararla Fransa’dan ayrılmışlar ve 1975 yılında bağımsız bir devlet olmuşlardır.

REKLAM

Komorlar Başkenti

Hint Okyanusu’nda yer alan bir ada ülkesi olan Komorlar’ın başkenti Moroni’dir. Hem devletin başkenti hem de en büyük şehri olan Moroni, Büyük Komor adasının batı yakasında yer almaktadır. Kelime anlamı olarak “Ateşin Kalbi” manasına gelen ve ilk olarak 10. Yüzyılda ticari sebeplerle kurulmuş olan bu başkent, bugün sahip olduğu uluslararası havalimanı ile Komorlar’ı tüm dünyaya bağlamaktadır. Şehirde üretilen kakao ve vanilya gibi ürünler ile ülke ekonomisine de büyük bir katkı sunan bu şehir, bu özelliği sebebiyle ülkenin en önemli ekonomi merkezleri arasında yer alır.

Komorlar Nüfusu

2023 yılı verilerine göre Komorlar nüfusu 850 bin kişiden meydana gelmektedir. Bir kısmını Avrupalı halkların bir kısmını ise adanın yerlilerinin oluşturduğu Komorlar nüfusunun %70’i kırsal alanlarda geri kalan %30’u ise şehirlerde yaşamaktadır. Büyük bir çoğunluğu Büyük Komor Adası üzerinde yaşayan Komor halkının %57’si ise 0-24 yaş arası gençlerden meydana gelmektedir. Arapça, Komorca ve Fransızcanın yaygın olarak konuşulduğu bu küçük ülkede hâkim olan dini inanç ise İslamiyet’tir ve halkın %98’i İslam inancına mensuptur.

REKLAM

Komorlar Para Birimi

Komorlar’da kullanılan resmi para birimin ismi Komor frangıdır. 1975 yılında basılarak piyasaya sürülen, banknotlar ve madeni paralardan meydana gelen bu para biriminin uluslararası piyasalardaki kodu ise KMF’dir.

Komorlar Bayrağının Anlamı

2002 yılında kabul edilerek kullanılmaya başlanan Komorlar bayrağı; sarı, beyaz, kırmızı ve maviden oluşturulmuş dört eşit yatay şeritten, bu şeritlerin hemen solunda yer alan yeşil bir üçgenden ve üçgen içinde beyaz hilal ile 4 adet yıldızdan meydana gelmektedir. Bayrakta yer alan sarı renk Moheil adasını, beyaz renk Mayotte adasını, kırmızı renk Anjuan adasını, mavi renk Büyük Komor adasını, yeşil renk ise İslamiyet inancını temsil eder.

Komorlar Şehirleri

İdari açıdan federal bir cumhuriyet olan Komorlar’ın önemli şehirleri şu şekildedir:

Moroni

Fomboni

Mutsamudu

Komorlar Türkiye Saat Farkı

Komorlar ile Türkiye’de kullanılan yerel saatler arasında herhangi bir zaman farkı bulunmamaktadır.

ÖNERİLEN VİDEO