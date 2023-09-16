Libya'da binlerce kişinin öldüğü sel felaketinde toplu mezarlar kazıldı
Libya'nın Derne kentindeki sel felaketinde hayatını kaybedenler içinnntoplu mezarlar kazıldı.
Libya'nın Derne kentindeki sel felaketinde hayatını kaybedenler için kentin bazı bölgelerinde görevli ekipler tarafından toplu mezarlar kazıldı.
Kılınan cenaze namazının ardından selde vefat edenlerin bedenleri açılan mezarlara gömüldü.
Libya'da 10 Eylül'de Daniel fırtınasının neden olduğu sel felaketi, ülkenin doğusundaki kentlerden en çok Derneyi etkilemişti.
Kızılhaç, Libya'daki sel felaketinde kayıp kişi sayısının 10 bine ulaştığını bildirirken, ölü veya kayıp toplam sayının 20 bini bulacağı tahmin ediliyor.
* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.